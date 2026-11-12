جامعة الدول العربية تحذر من كارثة صحية تهدد أطفال تعز اليمنية.. وتطالب برفع قيود المساعدات

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ قلقه إزاء التدهور المتواصل في الأوضاع الصحية بمحافظة تعز بالجمهورية اليمنية، محذرًا من تداعيات استمرار عرقلة وصول الإمدادات الحيوية والمساعدات الإنسانية إلى المحافظة، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحياة الأطفال والمرضى.

وأكد الأمين العام أن استمرار القيود المفروضة على وصول الاحتياجات الأساسية ينذر بوقوع كارثة إنسانية، خاصة في ظل حاجة المرضى والأطفال إلى الرعاية الطبية والإمدادات الضرورية التي لا تحتمل أي تأخير.

تحذيرات من تهديد حياة الأطفال والمرضى

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن حرمان المدنيين من الحصول على الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية أمر مرفوض، مؤكدًا أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية لا تقبل التأجيل أو الإخضاع لأي حسابات.

مطالب بتحرك عاجل لإنقاذ الوضع الصحي

وطالب بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلى محافظة تعز، بما يضمن وصول الاحتياجات الإنسانية والطبية إلى المدنيين دون عوائق.

كما دعا المنظمات الإنسانية والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتأمين احتياجات المستشفيات من الوقود والأكسجين والأدوية، مشددًا على ضرورة التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عرقلة وصول المساعدات أو تعريض حياة المدنيين للخطر.