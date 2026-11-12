محافظ الشرقية يصدر 18 قرارا تأديبيا بحق 58 من العاملين المقصرين بالجهاز الإداري

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، (١٨) قرارًا تأديبيًا بحق (٥٨) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن وأحياء ( الزقازيق والحسينية وههيا والإبراهيمية وفاقوس وأبو كبير وديرب نجم وأبو حماد) ، وتم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة، وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

أكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.