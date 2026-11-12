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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل انطلاق مؤتمر أبريل 2027.. الزراعة تبحث مع الفاو مستقبل البذور في المناطق الجافة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والاستعدادات الجارية لتنظيم "المؤتمر الإقليمي لتطوير نظم البذور بالمناطق الجافة" والمقرر عقده في أبريل 2027.

ويُنظم المؤتمر بالتعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية ومنظمة الفاو، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول العربية والإقليمية، والمنظمات الدولية، ومراكز البحوث، والجامعات والقطاع الخاص المعني بتطوير البذور.

جاء اللقاء بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، كما ضم وفد منظمة "الفاو": الدكتور يوردي ياسمي، مدير شعبة الإنتاج النباتي ووقاية النباتات بالمنظمة، والدكتور علاء الدين حمويه، كبير مسؤولي الزراعة، والدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل المنظمة للبرامج في مصر.

وأشاد وزير الزراعة بعمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولة المصرية بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مؤكداً أن المنظمة تلعب دوراً محورياً ودعماً فاعلاً لجهود التنمية الزراعية المستدامة في مصر والمنطقة. 

وأوضح فاروق أن التعاون المشترك مع الفاو يثمر دائماً عن مبادرات وبرامج نوعية تستهدف مواجهة التحديات التنموية والمناخية الملحة، مشدداً على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات الإقليمية والدولية التي تسهم في تطوير قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

 وأشار وزير الزراعة إلى أن المؤتمر الإقليمي المرتقب لتطوير نظم البذور، سيمثل منصة إقليمية بالغة الأهمية للحوار وبناء الشراكات وتحفيز الاستثمارات في قطاع البذور والتقنيات الحيوية، لافتا إلى أهمية المؤتمر في وضع خارطة طريق إقليمية لدعم نظم بذور مرنة ومستدامة قادرة على مواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والأراضي الزراعية في دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

وفي سياق متصل بحث اللقاء، المحاور الاستراتيجية للمؤتمر وأهدافه التي تركز على: تعزيز إنتاج وتداول البذور عالية الجودة والمقاومة للإجهادات والتغيرات المناخية، فضلا عن دعم الابتكار والبحث العلمي في مجال تحسين الأصناف النباتية الملائمة للمناطق الجافة، إضافة إلى تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لنظم البذور المستدامة وسلاسل الإمداد.

ويستهدف المؤتمر أيضا تبادل الخبرات والتجارب الناجحة واستقطاب الخبرات الفنية لضمان تحقيق مخرجات عملية وملموسة تخدم قطاع الزراعة الإقليمي.

الزراعة وزير الزراعة الفاو نظم البذور أبريل

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