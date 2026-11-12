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ارتفاع الدقيق والسكر وتراجع الزيت والمكرونة في أسواق مصر اليوم الخميس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع الدقيق والسكر وتراجع الزيت والمكرونة في أسواق مصر اليوم الخميس

أسعار السلع الغذائية في مصر
أسعار السلع الغذائية في مصر
علياء فوزى

سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر تحركات متباينة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 إذ ارتفعت أسعار الفول والدقيق والسكر والأرز والعدس، بينما تراجعت أسعار زيت عباد الشمس والمكرونة.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار السلع الغذائية في مصر 

وسجل الأرز المعبأ متوسط سعر بلغ 34.97 جنيه للكيلو، بزيادة طفيفة قدرها 11 قرشًا بنسبة 0.32%، وتراوح السعر بين 31.76 و38.47 جنيه للكيلو. 

 سعر الدقيق اليوم في مصر 

وارتفع سعر الدقيق المعبأ إلى 27.71 جنيه للكيلو، بزيادة 69 قرشًا بنسبة 2.55%

سعر السكر  اليوم في مصر 

أما السكر المعبأ فسجل 35.01 جنيه للكيلو، بزيادة 51 قرشًا بنسبة 1.48%، وتراوحت أسعاره بين 33.69 و37 جنيهًا.

سعر الفول اليوم في مصر 

وجاء الفول المعبأ عند 61.63 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.1 جنيه بنسبة 1.82%.

سعر زيت عباد الشمس اليوم في مصر 

وفي المقابل، تراجع سعر زيت عباد الشمس بمختلف أصنافه إلى 107.77 جنيه للتر، بانخفاض 1.34 جنيه بنسبة 1.23%، وتراوح بين 103.45 و110.44 جنيه. 

تراجع سعر المكرونة اليوم في مصر 

وشهدت المكرونة المعبأة أكبر تراجع بين السلع، إذ انخفضت عبوة 400 جرام إلى 24.24 جنيه بخسارة 4.68 جنيه، بنسبة 16.18%.

 وتراوحت أسعار المكرونة بين 15.56 و37.1 جنيه. في المقابل ارتفع سعر الكيلو منها قليلًا إلى 29.18 جنيه بزيادة 26 قرشًا بنسبة 0.9%. 

 سعر العدس اليوم في مصر 

 وبلغ سعر العدس المعبأ (الصحيح)، نحو 68.1 جنيه للكيلو بزيادة 50 قرشًا بنسبة 0.74%، في حين سجل في أصناف أخرى 63.75 جنيه بانخفاض 3.85 جنيه بنسبة 5.7%. 

أسعار السلع الغذائية أسعار الفول سعر الدقيق سعر السكر زيت عباد الشمس

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