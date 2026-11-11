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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار السلع الغذائية بمنافذ الوادي الجديد اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

سلع غذائية ارشيفيه
سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تواصل منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للوحدات المحلية بمراكز محافظة الوادي الجديد طرح احتياجات المواطنين من المنتجات الأساسية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، وسط استقرار نسبي في أسعار عدد من السلع، مع استمرار توفير كميات متنوعة لتلبية متطلبات الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية.

وتتنوع المنتجات المطروحة داخل المنافذ الحكومية بين الأرز والسكر والزيوت والسمن والمكرونة والشاي والتونة ومنتجات الألبان، بما يوفر بدائل متعددة أمام المواطنين، ويساعدهم على شراء احتياجاتهم اليومية بأسعار معلنة.


وسجلت أسعار الأرز المعبأ نحو 250 جنيهًا للفة وزن كيلو صافي، و210 جنيهات للفة وزن 800 جرام، فيما بلغ سعر لفة السكر وزن كيلو 270 جنيهًا، وسجلت عبوة السكر وزن 800 جرام نحو 245 جنيهًا.

وبالنسبة للأوزان الكبيرة، بلغ سعر شكارة الأرز وزن 10 كيلوجرامات نحو 250 جنيهًا، بينما سجلت الشكارة وزن 25 كيلوجرامًا 560 جنيهًا، كما وصل سعر باكو الشاي وزن 250 جرامًا إلى 51 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالزيوت والسمن، سجلت زجاجة الزيت وزن لتر 88 جنيهًا، بينما بلغ سعر العبوة سعة 2.25 لتر نحو 215 جنيهًا، وسجل برطمان السمن وزن كيلو 90 جنيهًا، مقابل 170 جنيهًا للبرطمان وزن 2 كيلوجرام.

كما شملت قائمة المنتجات كرتونة المكرونة بسعر 145 جنيهًا، و4 علب تونة مفتتة بارد بسعر 135 جنيهًا، فيما سجلت 3 علب تونة قطع نحو 140 جنيهًا، وبلغ سعر 4 علب جبنة وزن ربع كيلو 140 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار ضمن جهود الوحدات المحلية لتوفير السلع الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، وإتاحة منافذ بيع حكومية تمثل بديلًا مناسبًا أمام المواطنين، خاصة في ظل حرص الأسر على ترشيد نفقاتها وتوفير احتياجاتها الأساسية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد سلع

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