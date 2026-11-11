جوتيريش وأردوغان يبحثان أزمة الشرق الأوسط وتغير المناخ على هامش /كوب 31/

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتغير المناخ وقضايا أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء جوتيريش وأردوغان على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، بحسب بيان أصدره مكتب الأمين العام.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود العالمية الرامية إلى معالجة تغير المناخ، والعمل المشترك من أجل تحقيق نتائج قوية خلال مؤتمر (COP31). وفي هذا الصدد، أكد جوتيريش تقديم الأمم المتحدة دعمها الكامل لتركيا بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر.

كما ناقش الرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة عددا من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، والوضع في ليبيا وقبرص.