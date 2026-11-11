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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا: الدفاع الجوي أسقط 1085 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

حرب مستمرة بين أوكرانيا وروسيا
حرب مستمرة بين أوكرانيا وروسيا
محمد على

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط 1085 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية. 

كما شمل البيان اليومي اعتراض 4 قنابل جوية موجهة وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.

تفاصيل التقرير العسكري الروسي

حول الأهداف الجوية المعترضة. أوضحت الوزارة في بيانها الميداني أن الدفاعات الجوية دمرت 1085 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة، إلى جانب إسقاط أربع قنابل موجهة وصاروخين أُطلقا من راجمات صواريخ "هيمارس".
أما الضربات الروسية المضادة، فذكرت الوزارة أن القوات الروسية شنت غارات استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى قصف ورش لتصنيع الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية الأرضية ومواقع تخزينها وإطلاقها.
 

أشار البيان الروسي إلى تكبيد القوات الأوكرانية نحو 1300 جندي على مختلف محاور القتال وتدمير مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M101" خلال الفترة نفسها.

تزامن الإعلان العسكري مع تقارير محلية من حكام الأقاليم الروسية حول وقوع خسائر وأضرار جراء الهجمات الجوية، ففي مقاطعة سمولينسك، أعلن حاكم المقاطعة مقتل شخصين في هجوم أوكراني ليلي بطائرات مسيّرة استهدف مناطق متفرقة بالمقاطعة.
أما مقاطعة لينينجراد، فأفاد حاكم المقاطعة بإصابة ثلاثة أشخاص واندلاع حريق في محيط ميناء مدينة "أوست-لوجا" المطل على بحر البلطيق إثر سقوط حطام مسيّرات تم اعتراضها.

ويأتي هذا التصعيد الجوي المكثف بالتزامن مع انعقاد اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي لبحث سبل تسوية الأزمة.

عاجل وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية أوكرانية هيمارس طراز هيمارس أمريكية

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