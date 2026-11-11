"أوتشا": نزوح ما يقرب من 330 ألف شخص في جميع أنحاء اليمن منذ بداية أغسطس

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تردي الأوضاع الإنسانية في تعز باليمن، مؤكداً نزوح ما يقرب من 330 ألف شخص في جميع أنحاء اليمن منذ بداية شهر أغسطس، وتستضيف محافظة تعز العدد الأكبر منهم، حيث يبلغ عددهم نحو 140 ألف شخص – أي أكثر من 40 في المائة من إجمالي النازحين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح مكتب "أوتشا" أن الطرق المؤدية إلى المدينة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية لا تزال مقطوعة أو مغلقة بسبب القتال، مما يحول دون إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والسلع التجارية.

وفي مدينة تعز، وسّع شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني نطاق عمليات نقل المياه الطارئة وقدموا الدعم الطبي، فخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم توفير 113 ألف لتر من مياه الشرب يوميا، استفادت منها أكثر من 7 آلاف أسرة. كما لا تزال عمليات جمع النفايات تشهد اضطرابات حادة بسبب نقص الوقود وغيره من الإمدادات، مما يحد من القدرة على نقل النفايات إلى مكب النفايات الرئيسي.

وفي مأرب، أطلق الشركاء العاملون في القطاع الصحي حملة تطعيم طارئة في 7 نوفمبر، تستهدف أكثر من 125 ألف طفل، بمن فيهم الأطفال المقيمون في مواقع النزوح.

وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى حماية المدنيين – بمن فيهم الكوادر الطبية – والمرافق الصحية، كما طالبت بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق في جميع أنحاء اليمن.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، "فرحان حق"، إلى بيان أصدرته الأمم المتحدة نددت فيه ببث مقطع فيديو في 5 نوفمبر، يُظهر أحد موظفي الأمم المتحدة وهو يدلي بتصريح يبدو أنه أُدلي به تحت الإكراه، أثناء احتجازه لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية.

وحث "فرحان حق" سلطات الأمر الواقع الحوثية على إزالة هذا المقطع، والتوقف عن نشر تصريحات سُجّلت أثناء الاحتجاز، وضمان سلامة جميع الموظفين المحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية، والإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط.