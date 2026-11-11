قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.02 درجة شمال مدينة دهب
رئيس جهاز تنظيم الكهرباء: المنازل تستهلك 46% من الطاقة مقابل 26% للمصانع
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية مع رئيسة معهد العالم العربي بباريس
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج العقبة.. وسكان دهب يشعرون به
محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب
تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
إضافة سؤال الترجمة وزيادة درجات القصة.. معلم يعلن مواصفات امتحانات إنجليزي المرحلة الثانوية
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
رضائي: إيران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها
تراجع أسعار السلع والبيض اليوم.. انخفاض أكثر من 13 سلعة في الأسواق.. كرتونة البيض بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"أوتشا": نزوح ما يقرب من 330 ألف شخص في جميع أنحاء اليمن منذ بداية أغسطس

"أوتشا": نزوح ما يقرب من 330 ألف شخص في جميع أنحاء اليمن منذ بداية أغسطس
"أوتشا": نزوح ما يقرب من 330 ألف شخص في جميع أنحاء اليمن منذ بداية أغسطس
أ ش أ

 حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تردي الأوضاع الإنسانية في تعز باليمن، مؤكداً نزوح ما يقرب من 330 ألف شخص في جميع أنحاء اليمن منذ بداية شهر أغسطس، وتستضيف محافظة تعز العدد الأكبر منهم، حيث يبلغ عددهم نحو 140 ألف شخص – أي أكثر من 40 في المائة من إجمالي النازحين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح مكتب "أوتشا" أن الطرق المؤدية إلى المدينة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية لا تزال مقطوعة أو مغلقة بسبب القتال، مما يحول دون إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والسلع التجارية.

وفي مدينة تعز، وسّع شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني نطاق عمليات نقل المياه الطارئة وقدموا الدعم الطبي، فخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم توفير 113 ألف لتر من مياه الشرب يوميا، استفادت منها أكثر من 7 آلاف أسرة. كما لا تزال عمليات جمع النفايات تشهد اضطرابات حادة بسبب نقص الوقود وغيره من الإمدادات، مما يحد من القدرة على نقل النفايات إلى مكب النفايات الرئيسي.

وفي مأرب، أطلق الشركاء العاملون في القطاع الصحي حملة تطعيم طارئة في 7 نوفمبر، تستهدف أكثر من 125 ألف طفل، بمن فيهم الأطفال المقيمون في مواقع النزوح.

وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى حماية المدنيين – بمن فيهم الكوادر الطبية – والمرافق الصحية، كما طالبت بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق في جميع أنحاء اليمن.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، "فرحان حق"، إلى بيان أصدرته الأمم المتحدة نددت فيه ببث مقطع فيديو في 5 نوفمبر، يُظهر أحد موظفي الأمم المتحدة وهو يدلي بتصريح يبدو أنه أُدلي به تحت الإكراه، أثناء احتجازه لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية.

وحث "فرحان حق" سلطات الأمر الواقع الحوثية على إزالة هذا المقطع، والتوقف عن نشر تصريحات سُجّلت أثناء الاحتجاز، وضمان سلامة جميع الموظفين المحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية، والإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تردي الأوضاع الإنسانية في تعز باليمن مركز إعلام الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

بدء جلسة مجلس النواب لعزل بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي بسبب الحرب مع إيران

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

ترشيحاتنا

وزيرا خارجية أوكرانيا وتركيا يلتقيان على هامش قمة (كوب 31)

وزيرا خارجية أوكرانيا وتركيا يلتقيان على هامش قمة (كوب 31)

الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامين حداد

فرنسا: ندعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم نتائج الشركات ومكاسب قطاع التكنولوجيا

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم نتائج الشركات ومكاسب قطاع التكنولوجيا

بالصور

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد