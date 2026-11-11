كواليس جلسة رموز الزمالك مع مجلس الإدارة.. محمد صلاح: رفضنا العاصي وجون إدوارد

كشف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، كواليس الجلسة التي جمعت مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، بعدد من رموز النادي لمناقشة ملف تأسيس شركة الكرة، مؤكدًا أن الاجتماع شهد طرح العديد من التساؤلات المهمة، خاصة فيما يتعلق بتوقيت إنشاء الشركة، ومدى جاهزية المستثمرين، وخطة المجلس للتعامل مع الأزمات المالية التي يمر بها النادي.

وقال صلاح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "أنا شايف إن من الحاجات الإيجابية إن دي أول مرة خلال 3 سنين النادي يعمل دعوة بالشكل ده، وإحنا دخلنا حبًا في النادي، ومالناش علاقة بأسماء أو أشخاص، وكل هدفنا مصلحة الزمالك".

وأضاف: "أبرز سؤال طرحناه كان ليه دلوقتي؟ خصوصًا إن تأسيس الشركة وطرح الأسهم والبحث عن مستثمرين والإعلان عنهم، كل دي خطوات محتاجة وقت، وأنا أعتقد إن الموضوع مش هيخلص في أقل من سنة".

وتابع: "اتكلمنا كمان عن المستثمرين المصريين والأجانب، وهل تم التواصل مع حد بالفعل أم لا؟ لأننا سمعنا كلامًا مختلفًا عن وجود مستثمرين، لكن خلال الاجتماع اتقال إن مفيش أي تواصل مع مستثمرين حتى الآن".

وأوضح نجم الزمالك السابق أن من بين التساؤلات التي طُرحت مدى استعداد النادي لتنفيذ المشروع في الوقت الحالي، قائلًا: "كل الكلام كان منطقي جدًا، وكان فيه وجهات نظر وأسئلة طرحناها، ولقينا إجابات عليها خلال الاجتماع، لكن السؤال الأساسي كان عن سبب الاستعجال في ملف الشركة رغم عدم وجود مستثمرين جاهزين".

وأشار إلى أن الجلسة شهدت مناقشة الأزمات المالية التي يعاني منها الزمالك، مضيفًا: "الكابتن حسين لبيب قال إن النادي عنده موارد، لكنه بيمر بأزمات مالية، وإحنا سألنا: إنتوا شوفتوا حجم المشاكل دي كلها إزاي؟ وهل الظروف الحالية مناسبة لبدء مشروع بالشكل ده؟".

واستكمل: "المفروض إن المستثمر ييجي يساعد النادي وينتشله من الأزمات، مش يزود الأزمات عليه، ولازم تكون فيه دراسة واضحة لكل التفاصيل قبل اتخاذ أي خطوة".

وكشف صلاح عن وجود اتفاق على استمرار التواصل بين مجلس الإدارة ورموز النادي لمتابعة تطورات الملف، قائلًا: "اتفقنا إن يبقى فيه متابعة أسبوعية، وكل أسبوع نعرف وصلنا لفين، وإيه الخطوات اللي اتعملت، وإيه المطلوب مننا، ولو فيه حاجة نقدر نساعد فيها هنعملها".

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى أهمية مشاركة نجوم الزمالك السابقين في التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، موضحًا: "كان فيه اقتراح إن 3 أو 4 أو 5 من نجوم الكرة ينزلوا ويساعدوا في التواصل مع الناس، لأن فيه أعضاء مش مهتمين بكرة القدم، وفيه ناس بتشجع أندية تانية، لكن في النهاية كلهم أعضاء في نادي الزمالك".

وأكد صلاح أن الهدف من هذه التحركات هو الحفاظ على مصلحة الزمالك، والوصول إلى تصور واضح بشأن شركة الكرة، بما يضمن عدم اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤثر على مستقبل النادي.

وأتم:" محمد طارق، عضو مجلس الإدارة قال إنه سمع عن رغبة محمد العاصي في الاستثمار في شركة الكرة، ونحنا رفضنا وجوده هو وجون إدوارد".