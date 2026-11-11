محمد صبحي يعود لتدريبات الزمالك الجماعية اليوم الأربعاء

كشف الإعلامي خالد الغندور، انتظام محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، بعد فترة من الغياب عن المشاركة في المران الجماعي خلال الأيام الماضية.

وشهدت الفترة الماضية استفسار محمد صبحي عن أسباب عدم مشاركته في التدريبات، حيث تحدث معه الجهاز الفني، وطالبه ببذل المزيد من الجهد والتركيز خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجهاز الفني للحارس أن فرصته في المشاركة ستأتي مع الوقت، وفقًا لاحتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني، مطالبًا إياه بمواصلة العمل والاجتهاد من أجل استعادة مكانه والمنافسة على المشاركة في المباريات المقبلة.