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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: عودة محمد صلاح والشناوي أبرز ملامح قائمة المنتخب.. ولا بديل عن الفوز في المباراتين

أسر حسين: عودة محمد صلاح والشناوي أبرز ملامح قائمة المنتخب.. ولا بديل عن الفوز في المباراتين
أسر حسين: عودة محمد صلاح والشناوي أبرز ملامح قائمة المنتخب.. ولا بديل عن الفوز في المباراتين
شيماء جمال

قال الناقد الرياضي أسر حسين، إن الأجواء داخل معسكر منتخب مصر شهدت استعادة الروح بشكل كبير، مشيرًا إلى ظهور محمد صلاح، نجم المنتخب، في حالة من السعادة والابتسامة، بعد عودته لارتداء قميص منتخب مصر مرة أخرى، عقب غيابه عن آخر مباراتين أمام جنوب السودان في التصفيات وجنوب أفريقيا.

 وأضاف خلال برنامج "من ماسبيرو"، أن محمد صلاح يدخل المعسكر باستعداد جديد، ويبدو حريصًا على استعادة دوره في قيادة المنتخب ومواصلة مسيرته التي امتدت لسنوات مع الفريق.

وأوضح أن قائمة الكابتن علي ماهر شهدت ظهور أسماء جديدة، إلى جانب عودة محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، بعد غياب استمر أكثر من ثلاث سنوات عن قائمة المنتخب بسبب ظروف الإصابة وابتعاده عن مستواه، كما تشهد القائمة عودة تريزيجيه، وانضمام محمود ممدوح، هداف الدوري المصري ولاعب سبورت، لأول مرة. 

وأشار إلى أن غياب إمام عاشور أثار تساؤلات، رغم وجود تصريحات سابقة تشير إلى أن استبعاده يرجع لأسباب فنية بسبب عدم مشاركته في عدد من المباريات، موضحًا أن غياب زيكو يرجع إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمدة 5 مباريات.

وأكد أسر حسين أنه لا بديل أمام منتخب مصر عن الفوز في المباراتين المقبلتين، مشيرًا إلى أن المنتخب، بتاريخه والعناصر الموجودة في صفوفه، مطالب بتحقيق الفوز بغض النظر عن المنافس، حتى لو كان منتخب مالاوي، موضحًا أن المباراة الأولى ستقام يوم الجمعة في التاسعة مساء، على أن تقام المباراة الثانية بعدها بأربعة أيام.

 وأضاف أن ما ينتظره جمهور المنتخب ومتابعو الكرة المصرية هو ظهور بصمة الكابتن علي ماهر خلال المباراتين، من خلال طريقة استخدامه للاعبين والأوراق التي اختارها بنفسه.

ولفت إلى أن قائمة حسام حسن التي كانت شبه معلنة رسميًا قبل رحيله تضمنت انضمام إمام عاشور، لكن علي ماهر رأى أن غياب اللاعب عن المباريات واستدعاء القائمة رسميًا لا يمنحانه الحق في الانضمام إلى المعسكر الحالي، مع إمكانية عودته للقائمة خلال الفترة المقبلة، حال حل أزمته مع النادي الأهلي واستعادة مستواه.

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