صلاح سره باتع.. ياسمين عز توجه رسالة لـ علي ماهر بعد توليه تدريب المنتخب

قالت الإعلامية ياسمين عز: "أقدم التهنئة للكابتن علي ماهر بعد توليه المسئولية الفنية للمنتخب الوطني، خلي بالك معاك 120 مليون مصري يعتبر مدير فني ، وكل واحد فيهم عندنه تشكيل وخطة وتبديلات وربنا يعينك عليهم".

وقدمت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، نصائح للمدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، قائلة “متتخانقش مع محمد صلاح عشان سره باتع وبلاش التصريحات النارية وخليك في التصريحات العايمة”.

قبل توليه المسئولية

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أنه بلاش نحكم على المدير الفني الجديد قبل توليه المسئولية بشكل رسمي".

