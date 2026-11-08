قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: مصر تستضيف 3 فعاليات طبية في نوفمبر لتعزيز التعاون العربي والدولي
بورنموث يهزم إيبسويتش تاون بثنائية في الدوري الإنجليزي
محافظ الجيزة يتفقد مصابي حادث القطار بمستشفى العياط المركزي
وزير الصحة: اهتمام خاص بتصنيع الأجهزة الطبية الثقيلة والمتطورة محليًا بالتعاون مع الشركات والخبراء الدوليين
الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟
ناقد رياضي: علي ماهر يمتلك فكرًا تدريبيًا مميزًا.. ومحمد صلاح لم يفتعل أزمات داخل منتخب مصر
المسلماني: تقدم كبير في ملف معاشات ماسبيرو ونتابع مع المالية على مدار الساعة
الدفاع الروسية: إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال النهار
بني سويف تدفع بأتوبيسات وسيارات أجرة لاستيعاب ركاب القطارين بعد الحادث
محافظ الجيزة يوجه بتوفير سيارات إضافية لنقل الركاب من المنيب إلى العياط والأقاليم عقب توقف حركة القطارات
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح سره باتع.. ياسمين عز توجه رسالة لـ علي ماهر بعد توليه تدريب المنتخب

علي ماهر
علي ماهر
محمود محسن

قالت الإعلامية ياسمين عز: "أقدم التهنئة للكابتن علي ماهر بعد توليه المسئولية الفنية للمنتخب الوطني، خلي بالك معاك 120 مليون مصري يعتبر مدير فني ، وكل واحد فيهم عندنه تشكيل وخطة وتبديلات وربنا يعينك عليهم".

وقدمت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، نصائح للمدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، قائلة “متتخانقش مع محمد صلاح عشان سره باتع وبلاش التصريحات النارية وخليك في التصريحات العايمة”.

قبل توليه المسئولية

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أنه بلاش نحكم على المدير الفني الجديد قبل توليه المسئولية بشكل رسمي".
 

ياسمين عز علي ماهر المنتخب الوطني التصريحات محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

المتوفى في حادث

هل المتوفى في حادث يعد شهيدا؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

معرض الأعلى للشئون الإسلامية

الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معرض إصداراته بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد

حادث قطار العياط

أمين الفتوى يدعو لأسر ضحايا حادث قطار العياط بالصبر والشفاء العاجل للمصابين

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد