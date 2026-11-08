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الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟
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الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

سجل سعر الدولار اليوم في مصر ارتفاعًا أمام الجنيه المصري مع ختام تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، في تحرك شمل مختلف البنوك.

وسجل الدولار في بنك مصر 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي، بينما سجلت بعض البنوك أسعارًا أعلى أو أقل بفروق محدودة.

يأتي ذلك بعدما فقد سعر الأخضر نحو 3 جنيهات بعدما تخطى الـ56 جنيها قبل عدة أيام ، قبل أن يعود للارتفاع مجددا اليوم.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك الكبرى

أظهرت أسعار الصرف بنهاية تعاملات الأحد تقاربًا في مستويات الدولار داخل عدد كبير من البنوك، حيث استقرت أسعار الشراء والبيع عند مستويات متقاربة.

وجاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك على النحو التالي:

  • البنك المركزي المصري: 54.17 جنيه للشراء، و54.31 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.

وتعكس هذه المستويات تقاربًا واضحًا بين أسعار الدولار لدى عدد من أكبر البنوك العاملة في مصر، إذ تركزت أسعار الشراء عند 54.17 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع 54.27 جنيه في معظم هذه البنوك.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة والمصرف المتحد

شهدت قائمة أسعار الصرف تفاوتًا محدودًا بين البنوك الأخرى، حيث سجل بنك المصرف المتحد مستويات أقل من الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الكبرى، بينما جاء بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان عند مستويات أعلى نسبيًا.

وجاءت الأسعار كالتالي:

  • بنك المصرف المتحد: 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 54.18 جنيه للشراء، و54.28 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 54.15 جنيه للشراء، و54.25 جنيه للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان: 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.

وسجل بنك التعمير والإسكان أعلى سعر للدولار ضمن البنوك المدرجة، عند 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع، في حين سجل المصرف المتحد أقل سعر، بواقع 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

أسعار الدولار اليوم في مصر 

تكشف مقارنة أسعار الصرف المعلنة عن وجود فروق بين البنوك في قيمة الدولار، سواء على مستوى الشراء أو البيع، وهو ما يجعل متابعة الأسعار قبل تنفيذ عمليات تحويل العملات أو بيع وشراء الدولار أمرًا مهمًا للمتعاملين.

وبحسب الأسعار المسجلة، بلغ الفارق بين أعلى وأقل سعر شراء 48 قرشًا، بينما وصل الفارق بين أعلى وأقل سعر بيع إلى 48 قرشًا أيضًا، وهو تفاوت يعكس اختلاف مستويات التسعير بين المؤسسات المصرفية.

وتصدر بنك التعمير والإسكان قائمة أعلى الأسعار، بينما جاء المصرف المتحد في أدنى القائمة، فيما تركزت أسعار مجموعة من البنوك عند مستوى 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع.

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