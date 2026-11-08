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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تلقت 96 طلبا.. منال عوض تستقبل عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشمال سيناء والشرقية

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فى لقائين منفصلين اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من محافظتي شمال سيناء والشرقية فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها الوزيرة لمتابعة وبحث الملفات الخدمية واحتياجات ومطالب المواطنين فى دوائرهم وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية والدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية وعدد من القيادات بالوزارة.

لقاء وزيرة التنمية المحلية 

ورحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأعضاء مجلس النواب من محافظة شمال سيناء وهم النائب موسى عكيرش والنائب سعيد العماري والنائب على الجعيل والنائب أحمد القصلى وأعضاء مجلس الشيوخ وهم النائبين سلامة الرقيعى والنائب فايز أبو حرب ، كما ضم وفد نواب محافظة الشرقية كل من النائبة مروة هاشم والنائبة د. سحر عتمان والنائب الدكتور عبدالباقى تركيا والنائب محمد سامي شهدة والنائب الدكتور نبيل العطار والنائب مصطفى عمر و النائب جلال القادري عضو مجلس الشيوخ.

وخلال اللقاءات استمعت الدكتورة منال عوض إلي عدد من طلبات المواطنين فى شمال سيناء والشرقية  وعرضها النواب بالإضافة إلى استعراض عدد من الملفات من بينها طلب تخفيض رسوم تقنين أراضى الدولة لبعض الحالات الأولى بالرعاية فى المحافظتين ، و دفع وتيرة العمل فى ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وسرعة الانتهاء من التعديلات المطلوبة على قانون التصالح وزيادة الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية لشمال سيناء والشرقية ، و توفير كشافات الإنارة للطرق المحلية والشوارع الرئيسية والفرعية في عدد من المدن والمراكز وتوفير الدعم المالى المطلوب للمحافظتين لرفع كفاءة ورصف عدد من الطرق المحلية .

كما استعرض النواب بشمال سيناء والشرقية بعض الطلبات الخاصة بتحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية وتحسين مشروعات البنية التحتية ( الصرف الصحى ومياه الشرب ) وكذا تبسيط إجراءات منظومة تراخيص المحال العامة ومراعاة الظروف الاجتماعية لمواطني شمال سيناء فى هذا الشأن والتأكيد على ضرورة تنفيذ تيسيرات الوزارة فيما يخص رخص البناء ودعم منظومة المخلفات بعدد من المعدات اللازمة للوحدات المحلية لتحسين مستوي النظافة فى مختلف المدن بالمحافظتين ، بالإضافة إلى أهمية التنسيق مع المحافظات للتنبيه على الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية لضرورة إعادة الشئ لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة ومتابعة الوحدات المحلية لهذا الملف بالاضافة إلى نقل مطالب عدد من المواطنين فى الشرقية فيما يخص ملف الجبانات والمطالبة بمزيد من الأراضى لتخصيصها لمشروعات النفع العام ، والمطالبة بالمشاركة في إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم .

من جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بملفات التصالح والتقنين تحسين مستوي النظافة فى جميع المحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومحافظي شمال سيناء والشرقية فيما يخص طلبات النواب في ملف تقنين أراضى الدولة وفحص جميع مطالب المواطنين التي أثارها النواب ومراعاة الظروف الاجتماعية لهم  .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستقوم خلال الشهر الجاري بالبدء فى التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لرفع كفاءة عدد من الطرق المحلية بالمحافظات ، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بالمتابعة مع المحافظات لملف إعادة الشئ لأصله وضرورة تنفيذ الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة فى هذا الشأن .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إصدار كتاب دوري المحافظين بأهمية التعاون مع النواب فى المحافظات فيما يخص مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة لمراعاة مطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف الدوائر بما يحقق رضاهم .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، القطاعات المعنية بالوزارة على رأسها التخطيط والتنمية المتكاملة والتفتيش والرقابة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة لفحص بعض الشكاوي التي أثارها السادة النواب والرد عليهم بصورة سريعة.

 كما وجهت الدكتورة منال عوض قطاع الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارة بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والبالغ عددها 69 طلباً ، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين لسرعة تلبية احتياجات وطلبات المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم .

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شمال سيناء شمال سيناء والشرقية

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