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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماتت من 3 سنين ومحدش سأل عليها.. ياسمين عز تكشف مأساة سيدة الهرم

ياسمين عز
ياسمين عز
محمود محسن

كشفت الإعلامية ياسمين عز عن واقعة مأساوية شهدتها منطقة الهرم، بعدما عُثر على هيكل عظمي لسيدة داخل شقتها، تبين أنها توفيت منذ نحو 3 سنوات دون أن يعلم أحد بوفاتها.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن السيدة كانت تقيم بمفردها داخل شقة بنظام الإيجار القديم بمنطقة الهرم، وأن صاحب الشقة أقام دعوى قضائية لطردها بسبب انقطاعها عن سداد الإيجار لمدة 3 سنوات.

وأضافت أنه عقب دخول صاحب الشقة إلى الوحدة السكنية، فوجئ بالعثور على جثمان السيدة وقد تحلل بالكامل وتحول إلى هيكل عظمي، في مشهد مأساوي أثار حالة من الصدمة.

وأشارت الإعلامية إلى أن السيدة هي شقيقة الدكتور حسين مصطفى خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، مؤكدة أن الواقعة أثارت جدلًا بعد تداول أنباء عن صلتها بأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام الأسبق، الذي نفى تلك الأنباء وأبدى انزعاجه من الزج باسمه في الواقعة، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن نشر معلومات غير صحيحة.

 دون أن يكتشف أحد وفاتها

وتساءلت ياسمين عز عن غياب السؤال والاطمئنان على السيدة طوال السنوات الماضية، قائلة إن الأمر الأكثر إيلامًا هو أن تمر مناسبات وأعياد دون أن يسأل عنها أحد، سواء من أقاربها أو المحيطين بها، حتى ظلت داخل شقتها طوال تلك المدة دون أن يكتشف أحد وفاتها.

ياسمين عز سيدة دعوى قضائية الصدمة المسؤولين

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