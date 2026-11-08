جهزي حلة العدس لجوزك وعيالك.. رسائل ياسمين عز للسيدات لاستقبال الشتاء

أكدت الإعلامية ياسمين عز أن “الجو من إمبارح الشتاء داخل علينا بزعابيبه وداخلين على نوة المكنسة، يعني تغسلي البيت بمياة وورد، لأن الجو هيبقى مطر ورياح وسيول”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن “الإسبوع ده رسمي هتطلعي اللبس الشتوي عشان احنا في مرحلة الخريف الملاصق للشتاء وناخد بالنا عشان فيه دور برد قوي في تلك الأيام”.

أنزلي اصطادي وجيبي شوية سمك

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أنه “أعملي حلة عدس لجوزك وعيالك مع مكرونة بشاميل وأنزلي اصطادي وجيبي شوية سمك وأعملي الوجبة دي لجوزك وعيالك”.