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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس قرار رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن محمد صلاح كان متحفظًا حتى الساعات الماضية بشأن الانضمام لمعسكر نوفمبر، بسبب بعض المشكلات التي يواجهها اللاعبون مع المدير الفني، مشيرًا إلى أن قائد المنتخب لم يعلن رفضه الانضمام للمعسكر.

رحيل حسام حسن 

وأضاف حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مكالمة جرت اليوم بين محمد صلاح وأحد مسؤولي اتحاد الكرة، شهدت الحديث عن عدد من الملفات، من بينها المشكلات التي يواجهها اللاعبون مع حسام حسن، وهي التفاصيل التي وصلت إلى المهندس هاني أبوريدة، لتتجه النية نحو إصدار قرار برحيل المدير الفني، بدلًا من الانتظار حتى نهاية المعسكر.

وأشار إلى أن قرار الرحيل كان قادمًا لا محالة، وأن تنفيذه قبل المعسكر كان الخيار الأفضل، خاصة مع اقتراب إعلان القائمة وتولي علي ماهر المسؤولية قبل نحو 12 ساعة فقط من إعلان قائمة المنتخب لمواجهتي مالاوي، موضحًا أن استمرار حسام حسن خلال المعسكر مع علمه بالرحيل، ومعرفة اللاعبين بالأمر، كان سيخلق أجواءً متوترة للغاية داخل المنتخب.

محمد صلاح ليفربول حسام حسن منتخب مصر طرابزون

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