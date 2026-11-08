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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: من حق الاستديوهات تنتقد «عموتة».. لكن لازم كمان تديله حقه في الإيجابيات

عموته
عموته
باسنتي ناجي

أكد محمد فارس، الإعلامي بقناة الأهلي، أن جمهور القلعة الحمراء الذي انتقد حسين عموتة في الفترة الماضية هو نفسه الذي يُشيد بالفوز اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق لم يصل إلى نسبة 100% أو يُقدّم الشكل المثالي، لكن هناك أمورًا إيجابية تستحق الدعم والإشادة.

الأهلي 

وأضاف “فارس” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن استمرار بعض الاستديوهات في تكرار نفس الانتقادات والجمل المعلبة بعد كل مباراة للأهلي أمر غير مُبرّر، مؤكدًا أن مباريات الكأس دائمًا ما تحمل مفاجآت، مستشهدًا بخروج الأهلي الموسم الماضي أمام المصرية للاتصالات من دور الـ32، واقتراب الزمالك من الخروج أمام فريق من الدرجة الثالثة، وفوز بيراميدز على الداخلية بأداء أقل من الأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي نجح في تسجيل هدفين خلال الشوط الأول في الدقيقتين 25 و36، ومن الطبيعي أن يتراجع الأداء في الشوط الثاني خوفًا من الإصابات، خاصة قبل معسكر المنتخب ومواجهة بيراميدز، كما أشاد بتطور تسديدات لاعبي الأهلي من خارج منطقة الجزاء، رغم أزمة خط الدفاع التي تمثل تحديًا لأي مدير فني، مُطالبًا بمنح “عموتة” حقه في الإيجابيات مثلما تتم مُحاسبته على السلبيات، ومؤكدًا أن الأهلي لا يُحلّل إعلاميًا بنفس المعايير التي تُستخدم مع باقي الفرق.

عموته الاهلي الزمالك منتخب مصر

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