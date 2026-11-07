مباريات الكأس لا تحتمل التهاون.. محمد فارس يحذر الأهلي من مفاجأة السكة الحديد

وجه الإعلامي محمد فارس رسالة تحذيرية إلى الجهاز الفني ولاعبي الأهلي، قبل مواجهة السكة الحديد، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات بطولة كأس مصر، مطالبًا بضرورة التعامل مع المباراة بمنتهى الجدية وتجنب الاستهانة بالمنافس.

وقال محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يتمنى أن يمنح الجهاز الفني واللاعبون مباراة السكة الحديد اهتمامًا كبيرًا، مع ضرورة تذكر ما حدث في الموسم الماضي، عندما ودع الأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ32 أمام المصرية للاتصالات، في نتيجة اعتبرها نقطة تحول سلبية في مشوار الفريق خلال الموسم.

وأكد أن مباريات الكأس لا تحتمل التهاون أو ترك الأمور للمفاجآت، موضحًا أن الفرق المنافسة تدخل هذه المواجهات بدوافع كبيرة، وتسعى لاستغلالها لإثبات قدراتها أمام الأندية الكبرى، باعتبارها فرصة قد لا تتكرر كثيرًا.

وطالب فارس المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، وجميع اللاعبين بالتعامل مع مواجهة السكة الحديد باعتبارها اختبارًا مهمًا، وتقديم أداء قوي يبعث برسالة إيجابية قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز.

كما شدد على أهمية منح الفرصة للثنائي محمود صلاح ومحمد عبد الله خلال المباراة، مؤكدًا أن تجهيزهما يمثل أهمية كبيرة قبل لقاء بيراميدز، في ظل حاجة الفريق للاستفادة من إمكانياتهما خلال المرحلة المقبلة.