مصلحة المنتخب أولوية.. اتحاد الكرة يخرج عن صمته ببيان عاجل ويطالب بالتركيز على الاستحقاقات المقبلة

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصلحة المنتخب الوطني الأول واستقراره، تأتي على رأس أولوياته، باعتباره ممثلاً للكرة المصرية وطموحات جماهيرها.

اتحاد الكرة يوجه رسالة عاجلة للإعلام والجماهير بشأن منتخب مصر

وفي ضوء ما أثير مؤخراً من أحداث، فإن المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من المسئولية والهدوء والتكاتف، بعيداً عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر على تركيز المنتخب واستعداده للاستحقاقات المقبلة.

ويهيب الاتحاد بجميع وسائل الإعلام والجماهير المصرية، دعم المنتخب الوطني والالتفاف حوله، بما يحقق تطلعات جماهير الكرة المصرية.

وزادت الضغوط المحيطة بحسام حسن خلال الفترة الأخيرة، بعدما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 4 نوفمبر الجاري، منعه من الظهور عبر الوسائل الإعلامية، على خلفية الجدل المثار بشأن حياته الشخصية، مع التأكيد أن القرار لا يشمل المؤتمرات الصحفية أو الأخبار المتعلقة بالشأن الرياضي والمنتخب الوطني.

وبالتزامن مع هذه التطورات، تصاعدت التقارير الصحفية التي تحدثت عن احتمالية رحيل المدير الفني عن قيادة المنتخب، وسط أنباء عن اتجاه داخل اتحاد الكرة لإعادة تقييم موقفه، وطرح أسماء مرشحة لخلافته، رغم امتداد عقده حتى عام 2030.