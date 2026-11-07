الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ترفع كفاءة الشوارع بالأحياء

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتنسيق مع احياء بولاق الدكرور والهرم والعجوزة وامبابة والمنيرة الغربية والوراق حملات لرفع كفاءة النظافة بنطاق تلك الأحياء، وذلك بناء على شكاوى المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، عاطف شعبان مدير عام النظافة بسرعه التعامل الفوري مع مخلفات النظافة وسرعة التعامل معها وإزالتها فورا حيث شملت الأعمال شارع كفر طهرمس حي بولاق الدكرور وكذلك شارع المنشية ونفق الريحاني وأسفل دائري الهرم حي الهرم وكذلك سلم يمين المحور أرض اللواء حي العجوزة وكذلك شارع ترعة السواحل حي الوارق وكذلك شارع القومية العربية حي امبابه وكذلك شارع الأقصر والبراجيل حي المنيرة الغربية.

وتأتي تلك الأعمال استجابة لشكاوى المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي حيث تتم تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للتعامل الفوري مع شكوى المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر البصري والجمالي بنطاق احياء الجيزة.