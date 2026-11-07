الاتصالات: 200 ألف فرصة عمل جديدة و12 مليار دولار صادرات رقمية مستهدفة بحلول 2030

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، أن توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة، وتمكين 250 شركة من تقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، وزيادة الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ويدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأوضح الوزير، خلال استعراض رؤية الوزارة بجناحها في الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، أن تطوير القطاع يرتكز على محورين أساسيين، أولهما تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية، وتوفير فرص عمل مرتفعة القيمة، والثاني دعم الدولة من خلال بناء بنية تحتية رقمية آمنة ومستقرة وتعزيز السيادة الرقمية لمصر.

الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الحكومية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الاتصالات بصورة أكثر ذكاءً، بما يسهم في تحسين التغطية وخفض تكاليف التشغيل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يتيح تقديم خدمات حكومية استباقية، بحيث يجد المواطن بياناته جاهزة على المنصات الرقمية، ويستطيع الحصول على الخدمة وسداد الرسوم دون الحاجة إلى إعادة إدخال بياناته في كل مرة.