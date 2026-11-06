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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة للزمن الجميل.. سوني تحيي سماعات ووكمان الكلاسيكية بمنفذ USB-C حديث

سوني
سوني
احمد الشريف

أطلقت شركة "سوني" (Sony) اليابانية نسخة عصرية ومطورة من سماعات الرأس الأيقونية (MDR-3)، التي ارتبطت بأجهزة "الووكمان" الشهيرة في أواخر السبعينيات. 

وتجمع هذه النسخة بين الحنين للماضي والتكنولوجيا الحديثة لتناسب هواتفنا اليوم.


تصميم كلاسيكي يواكب العصر 

وبحسب تقرير نشره موقع "آرس تكنيكا" (Ars Technica) التقني، قررت سوني إرضاء عشاق الأجهزة الكلاسيكية (الريترو) بإعادة إنتاج هذه السماعات المحبوبة. 

ورغم احتفاظ السماعة بتصميمها القديم المميز وخفة وزنها، إلا أن الشركة أضافت لها لمسة عصرية ضرورية؛ حيث استبدلت مقبس الصوت الدائري القديم بمنفذ (USB-C) المتطور. 

يجعل هذا التعديل الذكي السماعة متوافقة تماماً للعمل المباشر مع أحدث هواتف الأندرويد والآيفون وأجهزة اللابتوب الحديثة، دون الحاجة لشراء أي وصلات خارجية.

جودة صوت محسنة ومزايا إضافية 

ولم تكتي سوني بتحديث منفذ التوصيل فقط، بل ركزت أيضاً على تحسين التجربة الصوتية. 

وأوضح التقرير أن الشركة استخدمت مكبرات صوت داخلية حديثة تقدم صوتاً أنقى وأكثر وضوحاً مقارنة بالنسخة الأصلية التي صدرت عام 1979. 

بالإضافة إلى ذلك، قامت سوني بدمج ميكروفون صغير عالي الدقة داخل كابل السماعة، لتسهيل إجراء المكالمات الهاتفية بوضوح تام، إلى جانب أزرار مدمجة للتحكم السريع في تشغيل الموسيقى ومستوى الصوت.

هل ستتوفر السماعة للجميع؟ 

وحتى هذه اللحظة، يبدو أن سوني طرحت هذه السماعة المطورة في أسواق محددة فقط، ولم تعلن بعد عن تفاصيل تسعيرها أو موعد طرحها في الأسواق العالمية بشكل موسع. 

ولكن، أشار الخبراء إلى أن هذا الإصدار سيلقى إقبالاً كبيراً من جيل السبعينيات والثمانينيات، ومن الشباب المحبين للتصميمات الكلاسيكية البسيطة بعيداً عن تعقيدات السماعات اللاسلكية.

sony سوني USB C ميكروفون Ars Technica

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