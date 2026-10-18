سوني تتراجع عن وعدها.. حرمان هاتف Xperia 10 VI من تحديث أندرويد 17

تراجعت شركة سوني، عن وعدها بتوفير تحديث نظام التشغيل أندرويد 17 لأحد هواتفها الذكية، رغم تأكيدها عند إطلاق الجهاز أنه سيحصل على ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد، في خطوة نادرة بقطاع الهواتف المحمولة.

ويأتي هاتف سوني Xperia 10 VI في مقدمة الأجهزة المتأثرة بالقرار، إذ طرح في عام 2024 بنظام أندرويد 14، وكان من المفترض أن يحصل على تحديث أندرويد 17 بوصفه آخر تحديث رئيسي لنظام التشغيل، قبل أن تعلن الشركة إلغاء التحديث وتصدر اعتذارا رسميا للمستخدمين.

لماذا ألغت سوني تحديث أندرويد 17 لهاتف Xperia 10 VI؟



أوضحت سوني أن هاتف Xperia 10 VI لا يوفر، وفقا لتقييمها الفني، تجربة استخدام مناسبة بعد الترقية إلى أندرويد 17، بسبب قيود مرتبطة بتكوين مساحة التخزين في الجهاز.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل تقنية إضافية توضح طبيعة هذه القيود أو كيفية تأثيرها على أداء النظام، لكنها أكدت أن القرار يخص هذا الهاتف تحديدا، ولن يؤثر على بقية أجهزة Xperia المقرر حصولها على التحديث.

وقالت سوني في بيان رسمي إنها أعلنت عند إطلاق الهاتف أنه سيحصل على ثلاثة تحديثات لنظام أندرويد، لكنها قررت عدم توفير أندرويد 17 بعد إجراء تقييم تقني مفصل، بسبب القيود المرتبطة بتكوين التخزين، مع إقرارها بأن هذا القرار لا يتوافق مع تعهدها الأصلي، وتقديم اعتذار للمستخدمين عن تغيير خطتها.

هاتف سوني Xperia 10 VI

سوني تتعهد بمواصلة التحديثات الأمنية



رغم إلغاء تحديث أندرويد 17، أكدت سوني أن التزامها بتوفير التحديثات الأمنية لهاتف Xperia 10 VI لا يزال قائما دون تغيير.

وبحسب الشركة، سيواصل الهاتف تلقي التحديثات الأمنية لمدة أربع سنوات من تاريخ إطلاقه، وفقا للجدول الذي أعلنته سابقا، بما يضمن استمرار توفير الإصلاحات الأمنية خلال الفترة المحددة.

وشددت سوني على أن المشكلة مرتبطة بالمواصفات التقنية لهاتف Xperia 10 VI، ولن تؤثر على بقية هواتفها المؤهلة للحصول على أندرويد 17.

5 هواتف من سوني تواصل الحصول على أندرويد 17



كان Xperia 10 VI واحدا من ستة هواتف ذكية من سوني سبق أن ضمنت الشركة حصولها على تحديث أندرويد 17، ومع استبعاده من القائمة، تراجع عدد الأجهزة المؤهلة إلى خمسة هواتف، بدأت بالفعل في تلقي التحديث، وفقا للتقرير.

ويأتي القرار في وقت تتجه فيه شركات الهواتف الذكية إلى تعزيز سياسات الدعم البرمجي وتوسيع فترات تحديث أنظمة التشغيل، ما يجعل التراجع عن تحديث رئيسي سبق التعهد بتوفيره أمرا غير معتاد مقارنة بالتأخيرات التي قد تشهدها عمليات طرح التحديثات.

وبذلك، سيواصل هاتف Xperia 10 VI تلقي التحديثات الأمنية وفق المدة المعلنة، لكنه لن ينتقل إلى أندرويد 17، خلافا لما وعدت به سوني عند إطلاقه.