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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة لمستخدمي موتورولا.. 4 هواتف تحصل على تحديث أندرويد 17

موتورولا تبدأ طرح تحديث أندرويد 17 لأربعة هواتف
موتورولا تبدأ طرح تحديث أندرويد 17 لأربعة هواتف
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة موتورولا توسيع نطاق طرح تحديث أندرويد 17 لهواتفها الذكية، بعدما وصل التحديث إلى أربعة أجهزة في الولايات المتحدة خلال أيام قليلة، من بينها هاتف Razr Ultra (2026) الرائد، إلى جانب عدد من هواتف الفئة المتوسطة.

ويعزز هذا التحرك فرص وصول الإصدار الجديد من نظام أندرويد إلى مزيد من أجهزة الشركة خلال الفترة المقبلة، رغم عدم إعلان موتورولا حتى الآن عن جدول زمني رسمي يحدد مواعيد وصول التحديث إلى مختلف الهواتف والأسواق.

تحديث أندرويد 17 يصل إلى Razr Ultra 2026


بدأ هاتف Razr Ultra (2026) استقبال تحديث أندرويد 17 عبر الهواء OTA، بحجم تنزيل كبير يبلغ 4.17 جيجابايت، ما يستدعي الاتصال بشبكة Wi-Fi سريعة ومستقرة قبل بدء عملية التنزيل.

وبعد تثبيت التحديث، سيعمل الهاتف بإصدار البرنامج الثابت A171WLH.38-19-5، بينما يظل مستوى التصحيح الأمني عند سبتمبر 2026، وفقًا للتقرير.

كما وصل التحديث إلى هاتف Motorola Signature الأصلي في الولايات المتحدة، وبدأ طرحه أيضا في الهند، ما يشير إلى توسع نطاق إتاحته ليشمل أكثر من سوق.

هاتف Motorola Signature

هواتف الفئة المتوسطة تحصل على التحديث أيضا
 

لم يقتصر طرح أندرويد 17 على الهواتف الرائدة، إذ شمل أيضا عددا من أجهزة الفئة المتوسطة، من بينها:

Motorola Edge 60 Pro.
Motorola Edge 60 Fusion.
 

وبحسب التقرير، بدأت هذه الهواتف استقبال التحديث قبل بعض الأجهزة الرائدة بأيام قليلة، في خطوة تمنح مستخدمي الفئة المتوسطة فرصة الاستفادة من الإصدار الجديد دون الحاجة إلى امتلاك هاتف من الفئات الأعلى سعرا.

ويجري توزيع التحديث على دفعات، ما يعني أن وصوله إلى جميع المستخدمين قد يستغرق بعض الوقت، حتى في البلدان التي بدأ فيها الطرح بالفعل.

كيف تتحقق من وصول تحديث أندرويد 17 إلى هاتفك؟


يمكن لمستخدمي هواتف موتورولا المؤهلة التحقق يدويًا من توافر التحديث باتباع الخطوات التالية:

1. افتح الإعدادات على الهاتف.
2. انتقل إلى قسم تحديث النظام System update.
3. اضغط على خيار التحقق من وجود تحديثات جديدة.
4. إذا ظهر تحديث أندرويد 17، اتبع التعليمات لتنزيله وتثبيته.
 

ويفضل التأكد من وجود مساحة تخزين كافية وشحن البطارية قبل بدء التحديث، خصوصا أن حجم الحزمة الخاصة بهاتف Razr Ultra (2026) يتجاوز 4 جيجابايت.

أندرويد 17 موتورولا هواتف طرح Android 17 تحديث أندرويد 17

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