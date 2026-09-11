موتورولا تلمح إلى هاتف قابل للطي جديد لمنافسة iPhone Duo

تستعد شركة موتورولا لتوسيع حضورها في سوق الهواتف القابلة للطي، بعدما كشفت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي عن لمحة أولى لهاتف جديد يبدو أنه سيأتي بتصميم مختلف عن هاتف Razr Fold الحالي، في خطوة تستهدف منافسة أحدث الأجهزة القابلة للطي، وعلى رأسها iPhone Duo وGalaxy Z Fold 8.

وكانت موتورولا قد كشفت رسميا عن الجيل الأول من Razr Fold في يناير 2026، قبل طرحه تجاريا في أبريل من العام نفسه، ليكون منافسا مباشرا لسلسلة Galaxy Fold التي سبقتها بسنوات في فئة الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الكتابي.

ورغم أن الهاتف لم يحقق انتشارا واسعا، بسبب سعره المرتفع واعتماده على شريحة Snapdragon 8 Gen 5 التي لم تقدم قفزة كبيرة مقارنة بالمنافسين؛ يبدو أن موتورولا تستعد لتقديم جيل جديد من الفكرة، أو نسخة مشتقة بتصميم مختلف.



موتورولا تهاجم آبل بسبب تأخرها في سوق الهواتف القابلة للطي

نشرت موتورولا مقطع فيديو قصيرا لا تتجاوز مدته 8 ثوانٍ بالتزامن مع إطلاق آبل لهاتف iPhone Duo القابل للطي، حمل رسالة واضحة تسخر من دخول آبل المتأخر إلى سوق الهواتف القابلة للطي.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على تطوير مفهوم الهواتف القابلة للطي منذ سنوات طويلة، مستشهدة بتاريخ سلسلة Razr التي بدأت بهاتف Razr التقليدي عام 2004، قبل إعادة إحياء العلامة التجارية بهاتف يعمل بنظام أندرويد عام 2019.

وتحاول موتورولا من خلال الرسالة التأكيد على أنها ليست وافدا جديدا إلى سوق الهواتف القابلة للطي، في إشارة مباشرة إلى دخول آبل المتأخر إلى هذه الفئة.

لكن المنافسة لا تخلو من المفارقة، إذ إن موتورولا نفسها تأخرت في تقديم هاتف قابل للطي بتصميم كتابي، بعدما كانت سامسونج قد أطلقت أول Galaxy Fold قبل سنوات من وصول Razr Fold إلى الأسواق.

هاتف موتورولا

هاتف قابل للطي أعرض وأقصر في الطريق



يتضمن الفيديو التشويقي لموتورولا لمحة سريعة عن جهاز قابل للطي يبدو أعرض وأقصر من Razr Fold الحالي، وهو ما يشير إلى توجه الشركة نحو تصميم مختلف عن الشكل التقليدي للهواتف القابلة للطي ذات الشاشة الطويلة والضيقة نسبيا.

ولا يزال اسم الهاتف غير معروف رسميا، لكن من المتوقع أن يكون Razr Wide Fold اسما مؤقتا مناسبا لوصف التصميم الجديد إلى حين الكشف عن العلامة التجارية النهائية.

وتشير اللمحة التي نشرتها موتورولا إلى أن الشركة قد تكون بصدد تطوير هاتف قابل للطي أفقيا، مع أبعاد شاشة أقرب إلى الشكل المربع عند فتح الجهاز، ما قد يجعله أكثر ملاءمة للاستخدام كجهاز لوحي صغير.

هل يكون هذا هو Razr Fold 2؟



لا توجد حتى الآن معلومات رسمية تؤكد ما إذا كان الهاتف التشويقي يمثل الجيل الثاني من Razr Fold، أو نسخة جديدة مستقلة ضمن سلسلة الهواتف القابلة للطي التابعة لموتورولا.

لكن تصميم الجهاز قد يعكس توجها جديدا للشركة، خصوصا مع ازدياد المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي وتوسع الخيارات المتاحة أمام المستخدمين.

ومن المحتمل أن تقدم موتورولا هذا الهاتف باعتباره جهازا مكملا لـRazr Fold بدلا من كونه خليفة مباشرا له، إلا أن الشركة لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل كافية لحسم هذه النقطة.

إطلاق محتمل قبل نهاية 2026

رغم عدم تحديد موعد رسمي للكشف عن الهاتف، تشير الخطوة التشويقية إلى أن موتورولا قد تكون أقرب إلى الإعلان عنه مما كان متوقعا.

وقد يتم الكشف الرسمي عن الجهاز قبل نهاية عام 2026، مع احتمال إقامة فعالية إطلاق خلال الأشهر المقبلة، خصوصا أن الفيديو التشويقي نشر عبر الحسابات العالمية والإقليمية للشركة.

ويشير نشر الإعلان على قنوات موتورولا الموجهة إلى الولايات المتحدة أيضا إلى أن الهاتف قد يحصل على إطلاق رسمي في السوق الأمريكية، وليس الاكتفاء بطرحه في أسواق محددة.



ماذا نعرف عن هاتف موتورولا الجديد؟



ظهرت خلال الأيام الماضية تسريبات تتعلق بالتصميم والمواصفات المحتملة للهاتف، وكشفت عن عدد من الميزات التي تستعد موتورولا للترويج لها.

ومن أبرز هذه الميزات شاشة قابلة للطي دون تجعيدة واضحة في المنتصف، إلى جانب هيكل فائق النحافة، واستخدام زجاج ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى تصميم يتيح فتح الهاتف بسهولة.

وتبقى هذه المصطلحات في الوقت الحالي جزءا من الرسائل التسويقية التي تستخدمها الشركة، ولا تكشف بالضرورة عن مدى انعكاسها على تجربة الاستخدام الفعلية.

لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أن موتورولا تستهدف تقديم هاتف قابل للطي يتمتع بتصميم أكثر نحافة وسلاسة، في محاولة لمنافسة الأجهزة الأحدث في السوق.

تصميم الكاميرات قد يكون من أبرز نقاط الاختلاف



تظهر إحدى التفاصيل اللافتة في الصور والتصميمات المسربة وضع الكاميرات الخلفية في ترتيب أفقي، وهو تصميم قد لا يكون جماليا فقط، بل يمكن أن يقدم فائدة عملية عند وضع الهاتف مفتوحا على سطح مستوٍ مثل المكتب أو الطاولة.

وفي حال حافظت موتورولا على هذا التصميم في النسخة النهائية، فقد يصبح ترتيب الكاميرات الأفقي إحدى العلامات المميزة للهاتف الجديد مقارنة بالمنافسين.

منافس جديد لـ iPhone Duo وGalaxy Z Fold 8



يدخل هاتف موتورولا المرتقب إلى سوق أصبحت أكثر ازدحاما، خصوصا بعد توسع آبل في فئة الهواتف القابلة للطي من خلال iPhone Duo، إلى جانب استمرار سامسونج في تطوير سلسلة Galaxy Z Fold.

وإذا كانت موتورولا تستهدف بالفعل تصميما أعرض وأقصر مع شاشة داخلية خالية من التجعيدة وهيكل فائق النحافة، فقد تمثل هذه الخطوة محاولة واضحة للابتعاد عن التصميم التقليدي للهواتف القابلة للطي وتقديم تجربة استخدام مختلفة.