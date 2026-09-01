نادين خان تكشف سر نجاح فريق مسلسل بنج كلي

أعربت المخرجة نادين خان عن سعادتها الكبيرة بالتعاون الأول الذي جمعها بالممثلة سلمى أبو ضيف والمنتج عبد الله أبو الفتوح في مسلسل بنج كلي، مشيرة إلى أن المشروع كان يحتوي على مقومات النجاح منذ لحظاته الأولى.

وأوضحت «خان»، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، «يحدث في مصر» المذاع على «mbc مصر»، أن انضمامها للعمل جاء وسط أجواء من الحماس والتقدير المتبادل.

وأشارت إلى أن اللقاءات الأولى شهدت مرحلة استكشاف طبيعية لمحاولة فهم أسلوب العمل بين أطراف الفريق، إلا أن الانسجام والتناغم «الكيمياء» فرض نفسه سريعاً وساهم في خلق بيئة عمل مريحة وإيجابية.

وأضافت أن حالة التفاهم بين صُناع العمل انعكست بشكل مباشر على خروج المسلسل بصورة صادقة ومميزة، مثنيةً على أداء الممثلة سلمى أبو ضيف وشغفها في تجسيد شخصية د. دعاء، إلى جانب التعاون المثمر مع المنتج عبد الله أبو الفتوح والمؤلف محمد سليمان عبد المالك، وهو ما أسهم في تقديم دراما طبية وإنسانية واقعية نالت استحسان الجمهور.