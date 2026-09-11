فوز مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

اختتمت أمس الخميس منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، بإقامة 6 مباريات، شهدت العديد من النتائج القوية، أبرزها الانتصار الكبير لمانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، إلى جانب فوز كومو ولانس، بينما حسم التعادل مواجهتي فنربخشة أمام روما، وآيندهوفن ضد شاختار دونيتسك.

وحقق مانشستر يونايتد بداية قوية في مشواره الأوروبي، بعدما اكتسح ضيفه صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وسجل رباعية الفريق الإنجليزي كل من ماتيوس كونيا، وبرونو فيرنانديز، وبنيامين سيسكو، وليساندرو مارتينيز، ليحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

بايرن ميونخ يضرب بقوة

وفي مواجهة أخرى، استهل بايرن ميونخ مشواره في دوري الأبطال بانتصار عريض على بودو جليمت، بعدما أمطر شباكه بخمسة أهداف نظيفة، ليؤكد الفريق البافاري مبكرًا رغبته في المنافسة بقوة على اللقب.

كما حقق فريق كومو فوزًا كبيرًا على لايبزيج بأربعة أهداف مقابل هدف، في نتيجة لافتة ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما نجح لانس في حسم مواجهته أمام سلافيا براج بنتيجة 3-2، بعد مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين.

تعادل مثير بين فنربخشة وروما

وفرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نفسه على مواجهة فنربخشة وروما، في مباراة شهدت عودة الفريق التركي إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر 18 عامًا.

وتقدم روما عن طريق بريان كريستانتي، قبل أن يتمكن آرشي براون من تسجيل هدف التعادل لفنربخشة، ليخرج كل فريق بنقطة من اللقاء.

آيندهوفن وشاختار يتقاسمان النقاط

وفي مباراة أخرى، تعادل آيندهوفن الهولندي مع شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف لكل فريق.

وتقدم شاختار عن طريق جليكر ميندوزا، قبل أن يدرك سيرجينيو ديست التعادل لأصحاب الأرض، لتنتهي المباراة دون تمكن أي من الفريقين من خطف النقاط الثلاث.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

فنربخشة 1-1 روما.

آيندهوفن 1-1 شاختار دونيتسك.

مانشستر يونايتد 4-0 صباح.

بايرن ميونخ 5-0 بودو جليمت.

كومو 4-1 لايبزيج.

سلافيا براج 2-3 لانس.