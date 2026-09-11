ريمونتادا +90.. لانس الفرنسي يفوز على سلافيا براج التشيكي 3-2 بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق لانس الفرنسي الفوز على فريق سلافيا براج التشيكي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فورتونا أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.
وسجل أهداف لانس كل من عبدالله سيما وفلوران ثوفين وروبين أجويلار في الدقائق 73 و90+1 و90+3، بينما سجل هدفي سلافيا براج ستورم في الدقيقتين 51 و88 من عمر اللقاء.
وبتلك النتيجة يحصد لانس أول 3 نقاط له في البطولة ليحتل المركز التاسع، بينما احتل سلافيا براج المركز الـ 21 دون نقاط.
وجاء تشكيل فريق سلافيا براج كالتالي:
حراسة المرمى: ماركوفيتش
خط الدفاع: فلتشيك - زيما - تشالوبيك
خط الوسط: إيسيفي - نوفاك - سانيليك - كوبياك
خط الهجوم: آياوسي - شتورم - شيتيل
وجاء تشكيل لانس كالتالي:
حراسة المرمى: ريسر
خط الدفاع: أنطونيو - جانيو - ساغنان
خط الوسط: سكوراس - بولانوفيتش - هيدارا - ادول
خط الهجوم: توفيق - سيما - إيفانوفيتش