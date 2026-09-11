ريمونتادا +90.. لانس الفرنسي يفوز على سلافيا براج التشيكي 3-2 بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق لانس الفرنسي الفوز على فريق سلافيا براج التشيكي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فورتونا أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وسجل أهداف لانس كل من عبدالله سيما وفلوران ثوفين وروبين أجويلار في الدقائق 73 و90+1 و90+3، بينما سجل هدفي سلافيا براج ستورم في الدقيقتين 51 و88 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحصد لانس أول 3 نقاط له في البطولة ليحتل المركز التاسع، بينما احتل سلافيا براج المركز الـ 21 دون نقاط.

وجاء تشكيل فريق سلافيا براج كالتالي:

حراسة المرمى: ماركوفيتش

خط الدفاع: فلتشيك - زيما - تشالوبيك

خط الوسط: إيسيفي - نوفاك - سانيليك - كوبياك

خط الهجوم: آياوسي - شتورم - شيتيل

وجاء تشكيل لانس كالتالي:

حراسة المرمى: ريسر

خط الدفاع: أنطونيو - جانيو - ساغنان

خط الوسط: سكوراس - بولانوفيتش - هيدارا - ادول

خط الهجوم: توفيق - سيما - إيفانوفيتش