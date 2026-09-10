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التعادل 1-1 يحسم مواجهة فنربخشة وروما بدوري أبطال أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روما يتقدم على فنربخشة بالشوط الأول بهدف نظيف بدوري أبطال أوروبا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي فنربخشة التركي وروما الإيطالي بتقدم الذئاب بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026-2027.

وسجل هدف روما الوحيد في الشوط الأول اللاعب بريان كريستانتي في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني لفريق روما الإيطالي، بقيادة المدرب جيان بييرو جاسبيريني، التشكيل الأساسي لمواجهة مضيفه فنربخشة التركي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026-2027.

تشكيل روما أمام فنربخشة

وجاء تشكيل روما لمواجهة الفريق التركي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، نديكا، هيرموسو.

خط الوسط: رينش، كريستانتي، كوني، ويسلي.

خط الهجوم: باولو ديبالا، ماتيو سوليه، مالين.

تشكيل فنربخشة أمام روما

وعلى الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني لـ فنربخشة تشكيل فريقه لمواجهة روما، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مرت، سكرينيار، ناثان آكي، آرشي براون.

خط الوسط: نجولو كانتي، إسماعيل يوكسيك، بارتوج إلماز.

خط الهجوم: ماسون جرينوود، كريم أكتورك أوغلو، فيدات موريكي.

فنربخشة يعود إلى دوري الأبطال على ملعبه بعد 17 عامًا

ويستضيف فنربخشة نظيره روما، على ملعبه، في افتتاح مشواره بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، في عودة للفريق التركي إلى أجواء البطولة القارية على أرضه بعد غياب استمر 17 عامًا.

ونجح فنربخشة في حجز مقعده بمرحلة الدوري بعدما تخطى أولمبيك ليون الفرنسي في الدور التمهيدي الفاصل، ليعود إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد آخر ظهور له في موسم 2008-2009، عندما غادر البطولة من دور المجموعات.

وكانت آخر مباراة خاضها فنربخشة على ملعبه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي يوم 25 نوفمبر 2008، وانتهت بخسارة الفريق التركي بنتيجة 2-1.

فنربخشة يتسلح بسجل مميز أمام الأندية الإيطالية

ويدخل فنربخشة مواجهة روما بحثًا عن انطلاقة قوية في البطولة الأوروبية، رغم خسارته الأخيرة أمام بشكتاش بنتيجة 1-2 في ديربي الدوري التركي.

ويمتلك الفريق التركي أفضلية معنوية عندما يواجه الأندية الإيطالية على ملعبه، بعدما حقق الفوز في آخر 3 مباريات خاضها أمام فرق إيطالية في المسابقات الأوروبية، كما تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه خلال المواجهات الثلاث.

خيسوس خيل مانزانو يدير المباراة

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو، ويعاونه مواطناه دييجو باربيرو وغوادالوبي بوراس أيّوسو.

ويتولى الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو مهمة إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» خلال اللقاء.

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