لوكاكو يعزز صفوف فنربخشة التركي

انتقل المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى فريق فنربخشة التركي قادماً من نابولي الإيطالي.

وأعرب لوكاكو عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فنربهتشه، مؤكداً جاهزيته للعمل ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات قائلاً: "يشرفني ويسعدني أن أنضم إلى فنربهتشه وأن أصبح جزءاً من هذا النادي العظيم صاحب التاريخ العريق".

وأردف: "لدينا فريق رائع، وأنا سعيد جداً بأن أكون جزءاً من هذه المجموعة القوية. سأعمل بجد كل يوم، وسأبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات، من أجل مساعدة الفريق بأفضل شكل ممكن وتحقيق الانتصارات، أنا جاهز بنسبة 100%، ومستعد للنزول إلى أرض الملعب".

وختم المهاجم البلجيكي قائلاً: " العودة إلى تركيا بعد سنوات طويلة تحمل أيضاً مشاعر خاصة بالنسبة لي. كما تعلمون، عشت هنا عندما كنت طفلاً، وهنا اكتشفت عالم كرة القدم الاحترافية برفقة والدي. لذلك، ستكون عودتي لحظة مميزة وعاطفية جداً، وأنا فخور للغاية بأن تحدث هذه العودة مع فنربهتشه".