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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تشهد البلاد حاليًا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وفقًا لما أكدته الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية.

40 درجة على القاهرة و45 في الصعيد

الطقس غدا - القبة الحرارية

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن درجات الحرارة في الظل على القاهرة سجلت نحو 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة، التي تراوحت بين 90% و95%، أدى إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن الارتفاع في درجات الحرارة سيستمر غدًا، لتسجل العظمى نحو 40 درجة مئوية في الظل، بينما تصل إلى 42 درجة مئوية تحت أشعة الشمس، محذرة من شدة الأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

وأضافت أن محافظات الصعيد ستشهد درجات حرارة أعلى، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 44 و45 درجة مئوية.

موعد انتهاء الموجة الحارة

حالة الطقس غدا

وأكدت المتنبئ الجوي أن الموجة الحارة من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن هذا الانخفاض التدريجي سيؤدي إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لتسود أجواء صيفية معتدلة نسبيًا مقارنة بفترة ذروة الموجة الحارة الحالية.

درجات الحرارة الرطوبة الأرصاد الجوية الطقس

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