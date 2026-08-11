فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أشرف داري مع الأهلي

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن مستقبل المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدا أن استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء يظل واردا خلال الموسم الجديد.

وقال عامر عبر فيسبوك: أشرف داري حيستمر مع الأهلي مين عارف؟ وارد يقدم موسم كبير، هو أصلا لاعب دولي، وفي فترة إعارته خارج الأهلي لعب ولم يصاب وأحرز هدف وأدى أداء مبشر».



علي الجانب الاخر تبحث إدارة الكرة بالنادي الأهلي عن خوض مباراة ودية إضافية خلال فترة المعسكر المقام في إسبانيا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري، والتي تقام على ملعب «كامب نو».





وتأتي رغبة الجهاز الفني في خوض مباراة ودية جديدة ضمن برنامج الإعداد خلال المعسكر، بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية من فترة وجود الفريق في إسبانيا، ومنح اللاعبين فرصة أكبر للانسجام والوقوف على جاهزيتهم قبل خوض المواجهة القوية أمام الفريق الإسباني.

وتعمل إدارة الكرة على التنسيق خلال الفترة الحالية للاتفاق على طرف المباراة الودية الإضافية وموعدها، بما يتناسب مع البرنامج الموضوع للفريق خلال المعسكر، مع مراعاة عدم التأثير على الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام برشلونة.