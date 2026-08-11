اشتباك دام في شمال غرب نيجيريا .. مقتل 10 شرطيين والقوات الأمنية ترد بسقوط 17 من العصابة

أعلنت الشرطة النيجيرية، الثلاثاء، مقتل 10 من عناصرها وإصابة اثنين آخرين، خلال اشتباك مسلح مع عصابة من قطاع الطرق في ولاية كيبي شمال غرب البلاد.

ووقع الاشتباك، يوم الاثنين، في منطقة تنشط فيها جماعات مسلحة تعرف محليًا باسم «عصابات قطاع الطرق»، والتي تنشط في عدد من مناطق شمال غرب نيجيريا، وترتبط بجرائم قتل وخطف مقابل الحصول على فدية، إلى جانب سرقة الماشية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن المواجهة أسفرت أيضًا عن مقتل ما لا يقل عن 17 فردًا من أفراد العصابة، في إطار عملية أمنية هدفت إلى التصدي للجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة.

ويأتي الاشتباك في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها مناطق في شمال غرب نيجيريا، حيث تنشط مجموعات مسلحة تستهدف القرى والمجتمعات المحلية، وتستخدم عمليات الخطف للحصول على الأموال، إضافة إلى شن هجمات مرتبطة بسرقة المواشي.

وتعد جرائم الخطف مقابل الفدية من أبرز مصادر القلق الأمني في مناطق عدة من البلاد، إذ تستهدف الجماعات المسلحة السكان المحليين والمسافرين، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على قوات الأمن والسلطات المحلية.

وبحسب بيان الشرطة، أسفرت المواجهة الأخيرة عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين، مع مقتل 10 من أفراد الشرطة وإصابة اثنين آخرين، مقابل مقتل 17 مسلحًا على الأقل.