نيجيريا.. إنقاذ 308 أشخاص اختطفوا في هجمات منفصلة

نجحت قوات الأمن النيجيرية في إنقاذ 308 أشخاص اختطفوا في هجمات منفصلة في شمال ولاية ​النيجر وولاية كوارا، في أكبر عملية إنقاذ في يوم واحد ينفذها فريق أمني مشترك.

وذكرت الرئاسة النيجيرية، في بيان لها، أن القوات حررت 163 شخصا ​اختطفوا من بلدة وورو في منطقة كاياما بولاية ⁠كوارا، إضافة إلى 145 آخرين من ولاية النيجر ​المجاورة.

ووفق البيان النيجيري، فقد ظل المختطفون في كوارا محتجزين منذ فبراير ​بعدما هاجم مسلحون بلدتهم وقتلوا ما لا يقل عن 170 آخرين في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح، والتي نفذها ​مسلحون هذا العام.



وشاركت في العملية ​القوات المسلحة وجهاز المخابرات والشرطة، حيث تم تحرير جميع المختطفين من متنزه بحيرة ‌كاينجي ⁠الوطني في ولاية النيجر.

لم تذكر الرئاسة ما إذا تم القبض على أي مشتبه بهم خلال العملية.

وتواجه نيجيريا منذ سنوات صعوبة في الحد من عمليات الخطف ​والهجمات المسلحة ​التي تشهدها أنحاء ⁠مختلفة من البلاد، ما يقوض الأمن ويعطل سبل العيش ويزيد الضغط على ​حكومة تينوبو الذي يسعى لخوض انتخابات يناير ​كانون ⁠الثاني سعيا للفوز بولاية ثانية وأخيرة.

