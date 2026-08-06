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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيجيريا.. إنقاذ 308 أشخاص اختطفوا في هجمات منفصلة

الشرطة النيجيرية
الشرطة النيجيرية
محمود نوفل

نجحت قوات الأمن النيجيرية في إنقاذ 308 أشخاص اختطفوا في هجمات منفصلة في شمال ولاية ​النيجر وولاية كوارا، في أكبر عملية إنقاذ في يوم واحد ينفذها فريق أمني مشترك.

وذكرت الرئاسة النيجيرية، في بيان لها، أن القوات حررت 163 شخصا ​اختطفوا من بلدة وورو في منطقة كاياما بولاية ⁠كوارا، إضافة إلى 145 آخرين من ولاية النيجر ​المجاورة.

ووفق البيان النيجيري، فقد ظل المختطفون في كوارا محتجزين منذ فبراير ​بعدما هاجم مسلحون بلدتهم وقتلوا ما لا يقل عن 170 آخرين في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح، والتي نفذها ​مسلحون هذا العام.


وشاركت في العملية ​القوات المسلحة وجهاز المخابرات والشرطة، حيث تم تحرير جميع المختطفين من متنزه بحيرة ‌كاينجي ⁠الوطني في ولاية النيجر.

لم تذكر الرئاسة ما إذا تم القبض على أي مشتبه بهم خلال العملية.

وتواجه نيجيريا منذ سنوات صعوبة في الحد من عمليات الخطف ​والهجمات المسلحة ​التي تشهدها أنحاء ⁠مختلفة من البلاد، ما يقوض الأمن ويعطل سبل العيش ويزيد الضغط على ​حكومة تينوبو الذي يسعى لخوض انتخابات يناير ​كانون ⁠الثاني سعيا للفوز بولاية ثانية وأخيرة.
 

نيجيريا قوات الأمن النيجيرية الرئاسة النيجيرية ولاية ​النيجر

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