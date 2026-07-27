الاتحاد الإفريقي يبحث مع نيجيريا وأنجولا تطورات غرب إفريقيا والساحل

استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، بيانكا أودوميجوو-أوجوكوو، قبيل انعقاد الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وهنأ رئيس المفوضية الوزيرة النيجيرية بمناسبة تعيينها في منصبها، كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وتبادلا وجهات النظر بشأن التحديات الراهنة المتعلقة بالسلم والأمن والأوضاع الإنسانية.

وأشاد رئيس المفوضية بالدور القيادي الذي اضطلعت به نيجيريا على مدى سنوات داخل كل من الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، منوهًا بالدور المحوري الذي لعبته في تعزيز السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي، وحثها على مواصلة انخراطها في مواجهة التحديات المعقدة التي تشهدها المنطقة.

وأثنى محمود علي يوسف كذلك على إسهامات رجل الأعمال النيجيري أليكو دانجوتي، مشيرًا إلى أن استثماراته في نيجيريا وفي مختلف أنحاء أفريقيا تجسد الإمكانات التحويلية لاستثمارات القطاع الخاص الإفريقي في تعزيز التكامل الإقليمي، ودعم التصنيع، وترسيخ الاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية، فضلًا عن توفير فرص العمل في أنحاء القارة.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن تقديره لمشاركة الوزيرة في الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي.

في سياق متصل ، استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم، وزير العلاقات الخارجية بجمهورية أنجولا، تيتي أنطونيو.

وتناول اللقاء الاستعدادات للقمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بشأن تعزيز آليات منع النزاعات وإدارتها وتسويتها، المقرر عقدها في لواندا خلال أغسطس، حيث أكد الوزير الأنجولي أن التحضيرات بلغت مرحلة متقدمة، فيما جدد رئيس المفوضية دعم المفوضية الكامل لإنجاح القمة وأهميتها في تعزيز أجندة السلام والأمن بالقارة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل وعمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وأشاد رئيس المفوضية بالدور الذي يضطلع به الرئيس الأنجولي جواو لورينسو في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، معربين عن ثقتهما في نجاح أعمال الدورة التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي