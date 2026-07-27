مالديني يفكر في تقديم استقالته من الاتحاد الإيطالي

ذكرت تقارير أن باولو مالديني، المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قد يفكر في الاستقالة من منصبه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد للمنتخب.

وأوضحت التقارير أن مالديني الذي أكمل 15 يوما فقط في منصبه، بدأ بدراسة مستقبله، وقد يكون جورجيو كيليني من ضمن المرشحين لخلافته في حال قرر الاستقالة.

وساد الارتباك والتخبط في عملية تعيين مدرب جديد للمنتخب الإيطالي، حيث كان مالديني قد لجأ إلى زميله السابق في ميلان، أندريا بيرلو، والذي يدرب دبي يونايتد الإماراتي حاليا، من أجل تولي المسؤولية بعد رفض الإسباني جوسيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي تولي المهمة.

ورغم التقارير التي تحدثت عن اقتراب بيرلو من تولي المهمة، ظهرت تقارير أخرى كشفت عن وجود بيرلو كسفير عالمي لشركة المراهنات الروسية (فونبيت) وهو ما تسبب في العديد من المشاكل القانونية والسياسية.

وتسبب ذلك في تجميد قرار تعيينه كمدرب للمنتخب الإيطالي، وأكد بيرلو اليوم الاثنين، أنه لم يعد مرشحا لتولي المنصب.

احباط مالديني

وتسبب ذلك في إحباط مالديني، وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه قد يستقيل من منصبه.

وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن جيوفاني مالاجو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، سيحتاج إلى شخص جديد يشغل المنصب في حال رحيل مالديني، وقد يكون كيليني أحد الخيارات المطروحة.

وفي حال اتخذ مالديني قراره سريعا فقد يتلقى كيليني عرضا من مالاجو خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة في روما غدا الثلاثاء.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن كيليني يشغل حاليا منصبب رئيس شؤون الأندية، بعد أن سبق له أن شغل منصب رئيس العلاقات العامة والمؤسسية بالاتحاد.

وتوقعت (لاجازيتا ديلو سبورت) أن يلجأ كيليني، في حال توليه المنصب، لمدربه السابق في يوفنتوس أنطونيو كونتي، من أجل تعيينه مديرا فنيا جديدا للمنتخب الإيطالي.