حركة تنقلات الشرطة 2026.. من هو مدير أمن الإسكندرية الجديد

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026 والتى شملت تعيين اللواء حاتم الحداد مديرا لأمن الإسكندرية .

تدرج اللواء حاتم الحداد، في العديد من المواقع الشرطية، وشغل منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية حتى عام 2021، قبل أن يتولى منصب مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

كما شغل منصب وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، وتدرج ليتولى منصب مدير أمن مطروح منذ عام 2024.

حركة تنقلات الداخلية 2026

• لواء / محمد عبد الوهاب "مساعد الوزير لمنطقة سيناء" .

• لواء / حازم كمال "مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار ".

• لواء / حاتم حسن "مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ".

• لواء / جمال سيد "مساعد الوزير لقطاع التدريب ".

• لواء / عمرو فتحى "مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية ".

• لواء / أشرف محمد "مدير أمن الفيوم" .

• لواء / حاتم محمد "مدير أمن الأسكندرية" .

• لواء / عمرو جمال "مدير أمن مطروح ".

• لواء / عبدالواحد الصافى "مدير أمن شمال سيناء" .

• لواء / أشرف أحمد "مدير أمن سوهاج" .

• لواء / عبدالله محمود "مدير أمن كفر الشيخ" .

• لواء / عبدالحليم إسماعيل "مدير أمن المنوفية" .

• لواء / حازم محمود "مدير أمن أسيوط" .

• لواء / تامر إبراهيم "مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعى" .

• لواء / عماد فهمى "مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة" .

• لواء / عمرو مصطفى "مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات" .

• لواء / عبدالناصر على "مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى" .

• لواء / أحمد محمد "مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات" .

• لواء / محمد صابر "مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة" .

• لواء / أحمد أبوبكر "مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة" .