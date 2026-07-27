إطلاق نار يستهدف القنصلية الأمريكية في تورونتو للمرة الثانية هذا العام

أعلنت الشرطة الكندية فتح تحقيق في حادث إطلاق نار استهدف القنصلية الأمريكية وسط مدينة تورونتو، بعد تعرض المبنى لإصابة برصاصة واحدة على الأقل، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وذكرت شبكة "سي بي سي" أن القنصلية الأمريكية تعرضت لإطلاق نار للمرة الثانية خلال العام الجاري، فيما أوضحت شرطة تورونتو أن عناصرها سمعوا دوي إطلاق نار قرب المبنى في حوالي الساعة 4:45 صباحا، وعثروا على آثار إطلاق نار وظرف طلقة في محيط القنصلية.

وقال نائب رئيس شرطة تورونتو، فرانك باريدو، إن الشرطة رصدت سيارة هوندا أكورد بيضاء من دون لوحات ترخيص تغادر موقع الحادث، وبدأت بمطاردتها قبل أن توقفها لاحقًا لأسباب تتعلق بالسلامة بسبب السرعة العالية، مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا داخلها أو دوافع الحادث.

وأكد باريدو أن السلطات تتعامل مع الواقعة بجدية، متعهدًا بملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.

من جانبه، أفاد متحدث باسم السفارة الأمريكية بأنه لم تقع أي إصابات جراء إطلاق النار، فيما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول القنصلية، وأغلقت جزءًا من الشارع المحيط بها، مع انتشار واسع لآليات الشرطة ووحدات الأدلة الجنائية في موقع الحادث.