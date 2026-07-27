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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشهد أخوي .. المحافظ يلبي نداء مصاب حاملًا إليه كرسيًا كهربائيًا بمنزله | صور

استغاثة عبر مواقع التواصل بمحافظ بورسعيد تتحول إلى طوق نجاة...
استغاثة عبر مواقع التواصل بمحافظ بورسعيد تتحول إلى طوق نجاة...
محمد الغزاوى

 قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، في استجابة إنسانية فورية تعكس حرصه الدائم على دعم المواطنين الأكثر احتياجًا بزيارة عاجلة إلى منزل أحد المواطنين بعد تداول استغاثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم قدرته على الحضور إلى ديوان عام المحافظة بسبب ظروفه الصحية الصعبة، رافق المحافظ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور

وكان المواطن " العربي عوض معوض " قد نشر استغاثة يناشد خلالها محافظ بورسعيد بحالته الصحية الحرجة، موضحًا أنه يعاني من بتر في الساقين وإصابته بورم بالمعدة تطور إلى قرحة، فضلًا عن محدودية دخله، وأنه كان يتمنى لقاء السيد المحافظ لطلب توفير كرسي كهربائي يساعده على الحركة، إلا أن حالته الصحية وعدم قدرته على النزول من محل إقامته حالت دون ذلك

وفور اطلاع اللواء إبراهيم أبو ليمون على الاستغاثة، انتقل إلى منزل المواطن للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والرعاية للحالات الإنسانية، خاصة غير القادرين على الوصول إلى الجهات التنفيذية

استغاثة عبر مواقع التواصل بمحافظ بورسعيد تتحول إلى طوق نجاة...

 

وخلال الزيارة، سلم محافظ بورسعيد المواطن كرسيًا كهربائيًا يساعده على الحركة والتنقل، كما قدم مساعدات مالية وغذائية لتخفيف الأعباء المعيشية عنه، مؤكدًا استمرار متابعته للحالة وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لها ، و وجه المحافظ بتوفير غرفة نوم كاملة و مراتب جديدة وتليفزيون بمنزل المواطن

وأكد محافظ بورسعيد أن خدمة المواطنين والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة تواصل نهجها الإنساني في الوصول إلى المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى وغير القادرين، في إطار ما تبنته من مبادرات مجتمعية و«قطار الخير» الذي يستهدف مد يد العون للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التواصل الاجتماعي قطار الخير

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