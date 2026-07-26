مفتي الجمهورية يلقي ندوة تثقيفية بنادي قضاة بورسعيد

ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، ندوة تثقيفية بمقر نادي قضاة بورسعيد، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، نيابةً عن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، والمستشار محمد مرشد رئيس نادي قضاة بورسعيد، والمستشار محمد الصواف عضو نادي القضاة ورئيس محكمة جنايات المنصورة، وعدد من القيادات القضائية والدينية والشخصيات العامة.

بحضور رئيس نادي قضاة بورسعيد وعدد من القيادات القضائية والدينية والشخصيات العامة

وتناولت الندوة عددًا من القضايا الفكرية والمجتمعية، وفي مقدمتها ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الوعي الديني الصحيح، وترسيخ مبادئ الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب التأكيد على أهمية مواجهة الأفكار المتطرفة، ونشر ثقافة التسامح والتعايش، ودور المؤسسات الدينية في بناء الإنسان وحماية المجتمع من الأفكار الهدامة.

وأكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، أن بناء الوعي يمثل الركيزة الأساسية لحماية الأوطان، مشيرًا إلى أن الخطاب الديني المستنير يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ويعزز من تماسك المجتمع، مؤكدًا أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي الصحيح.

ومن جانبه، أكد الدكتور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفعاليات الفكرية والثقافية والدينية التي تسهم في نشر الوعي، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتعزيز الوعي المجتمعي باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.

وأشاد نائب المحافظ بالدور الوطني الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي المعتدل، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك قادر على مواجهة مختلف التحديات.