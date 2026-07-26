القبض على سائق تاكسى صدم سيدة فى بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة أجرة "تاكسى" لقيامه بالإصطدام بها وإحداث إصابتها حال سيرها بأحد الطرق ببورسعيد ولواذه بالفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة الزهور من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل "مصابة بخلع بالكتف الأيمن" مقيمة بدائرة قسم شرطة الضواحى) ، وبسؤالها قررت بأنه حال سيرها بأحد الطرق بدائرة القسم قام قائد سيارة بالإصطدام بها وإحداث إصابتها المنوه عنها ولاذ بالفرار.





أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (عنصر جنائى "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.





تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





