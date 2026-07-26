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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة عن رجل منح زوجته 250 ألف دولار مقابل الأمومة: هطلب ألف دولار

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على واقعة منح رجل أعمال زوجته مبلغ 250 ألف دولار مقابل دورها في الأمومة، مؤكدة أن الأمر يعكس طريقة تفكير مختلفة في تقدير دور الزوجة داخل الأسرة.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار ONE: "واضح إن الراجل ده عنده ثقافة مختلفة"، متسائلة: "هل المبلغ ده مقابل إنها تربي الأولاد، ولا هو مجرد تقدير منه ليها على دورها كأم؟".

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن رعاية الأطفال مسؤولية كبيرة، موضحة: "أنا النهارده براعي العيال، وده شغلها، لكن فكرة إن الزوج يدي زوجته مبلغ مالي تقديرًا لدورها أمر مفاجئ بالنسبة لنا".

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أنه إذا كانت في موقف الزوجة، فستطلب مقابلًا شهريًا وليس مبلغًا واحدًا، قائلة: "أنا لو مكانها أطلب 50 ألف جنيه مصري في الشهر، يعني حوالي ألف دولار، لو عندك الإمكانيات، ويكون المبلغ ليها شخصيًا".

واختتمت الإعلامية مفيدة شيحة، حديثها قائلة إن مثل هذه الأفكار قد تكون مطبقة في بعض الدول، لكنها لا تتوقع حدوثها في مصر، مضيفة: "الكلام ده مش هيحصل في مصر".

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