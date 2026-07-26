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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رويترز عن مسؤول إيراني: طهران ستوقف هجماتها طالما حافظت الولايات المتحدة على الهدنة الأخيرة

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود محسن

كشفت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن طهران ستوقف هجماتها طالما حافظت الولايات المتحدة على الهدنة الأخيرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تعليق العمليات العسكرية ضد إيران مؤقتًا، في وقت كشفت فيه تقارير إعلامية عن مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من استنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية والأسلحة الدقيقة إذا استمرت المواجهة.


وذكرت شبكة CNN أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كان من بين المسئولين الذين أبدوا تحفظات على توسيع الحملة العسكرية، فيما أفادت تقارير بأن الرئيس دونالد ترامب قرر تعليق الضربات بعد مناقشات مع كبار مستشاريه وقادة الجيش.

إيران طهران الولايات المتحدة أمريكا الهدنة

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