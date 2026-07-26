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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جودي أحمد سعد تخطف الأنظار في "كده كده".. دويتو بالإسباني والمصري لأول مرة

جودي أحمد سعد تخطف الأنظار في "كده كده".. دويتو بالإسباني والمصري لأول مرة ومفاجأة بطلة الكليب تشعل حماس الجمهور
جودي أحمد سعد تخطف الأنظار في "كده كده".. دويتو بالإسباني والمصري لأول مرة ومفاجأة بطلة الكليب تشعل حماس الجمهور
أوركيد سامي

يستعد النجم أحمد سعد لطرح واحدة من أبرز مفاجآته الغنائية خلال الفترة المقبلة، من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "كدا كدا ، والتي تشهد مشاركة مميزة لابنته جودي أحمد سعد للمرة الأولى، في خطوة أثارت اهتمام جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر جودي في الأغنية بصوتها، حيث تقدم مقطعًا باللغة الإسبانية، بينما يغني أحمد سعد باللهجة المصرية، في دويتو مختلف يجمع بين الطابع الشرقي واللمسة اللاتينية، وهو ما يضفي على الأغنية حالة موسيقية جديدة ينتظرها الجمهور بشغف.

ومنذ الإعلان عن الأغنية، تصدرت  اهتمام و حماس  رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول لقطات من كواليس التصوير، والتي أظهرت أجواء مليئة بالحيوية، إلى جانب حالة من الانسجام بين فريق العمل، ما زاد من حماس الجمهور لطرح الكليب رسميًا.

ويواصل أحمد سعد خلال الفترة الحالية نشاطه الفني المكثف، إذ يعمل على تجهيز عدد من الأغاني الجديدة التي تحمل أنماطًا موسيقية متنوعة، في إطار حرصه على تقديم أعمال مختلفة ترضي جميع الأذواق، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الأخيرة.

ويُعرف أحمد سعد دائمًا بحرصه على التجديد في اختياراته الغنائية، سواء من خلال التعاون مع شعراء وملحنين جدد، أو عبر تقديم أفكار غير تقليدية في الكليبات، وهو ما جعله واحدًا من أكثر المطربين حضورًا على الساحة الغنائية.

ومن المتوقع أن تحظى أغنية "كدا  كدا " باهتمام واسع فور طرحها، خاصة أنها تجمع بين أكثر من عنصر جذب، بداية من مشاركة جودي أحمد سعد لأول مرة في عمل غنائي مع والدها، مرورًا بالغناء بالإسبانية،  بطلةً للكليب، وهو ما يجعل الأغنية واحدة من أكثر الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

https://www.instagram.com/reel/DbQfN9IMTOv/?igsh=bTVtYXVidDE4N3c2

جودي أحمد سعد أغنية كدا كدا اخبار الفن نجوم الفن

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