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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماشي ببلاش.. تطورات جديدة في ملف رحيل محترف سوبر بـ الأهلي

النادى الأهلى
النادى الأهلى
القسم الرياضي

اقتربت مسيرة التونسي محمد الضاوي "كريستو" مع النادي الأهلي من النهاية، بعدما تصاعدت المؤشرات حول رحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل خروجه من الحسابات الفنية للجهاز الفني وعدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل منتظم.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعًا في فرص استمرار كريستو مع الأهلي، خاصة بعد استبعاده من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، وكان آخر ظهور للمؤشرات على ابتعاده عن الفريق خلال مواجهة النصر الودية التي أقيمت الخميس الماضي، والتي لم تشهد مشاركة اللاعب.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن محمد الضاوي "كريستو" يرغب في إنهاء مشواره مع الفريق بالتراضي، من أجل البحث عن تجربة جديدة تضمن له المشاركة بصورة أكبر، في ظل رغبته في استعادة مستواه الفني والحصول على فرصة للظهور بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اللاعب بدأ بالفعل في الضغط على إدارة الأهلي من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة لإنهاء التعاقد، سواء بالفسخ بالتراضي أو من خلال الاتفاق على آلية تضمن انتقاله إلى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الحالية.

في المقابل، ترفض إدارة النادي الأهلي فكرة رحيل اللاعب دون مقابل، حيث تسعى الإدارة إلى الحفاظ على حقوق النادي المالية، والوصول إلى اتفاق يحقق استفادة مادية من خروج كريستو، بدلًا من فسخ العقد والرحيل بشكل مجاني.

وتدرس إدارة الأهلي جميع السيناريوهات الخاصة بمستقبل اللاعب، خاصة في ظل امتلاك كريستو لعقد مع النادي، ورغبة الإدارة في تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الصفقة التي أبرمها الأهلي في يناير 2023 قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

ويأتي ملف كريستو ضمن خطة الأهلي لإعادة ترتيب قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث تعمل الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني على تحديد العناصر التي ستستمر مع الفريق، واللاعبين الذين سيتم السماح لهم بالرحيل سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة للحصول على فرصة مشاركة أكبر.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف اللاعب التونسي بشكل نهائي، في ظل رغبة كريستو في خوض تجربة جديدة، مقابل تمسك الأهلي بالحصول على مقابل مناسب قبل الموافقة على رحيله عن صفوف الفريق.

الأهلي كريستو محمد الضاوي الصفاقسي القلعة الحمراء

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