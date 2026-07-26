إيران تؤكد تقدم المحادثات.. وترامب يلوح بالتصعيد العسكري

تتواصل التحركات السياسية والعسكرية المرتبطة بالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات على استمرار المسار الدبلوماسي بالتوازي مع تصاعد التهديدات المتبادلة.

وأكدت طهران أن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن عدد من الملفات، من بينها الملاحة في مضيق هرمز، شهدت تقدماً ووصفتها بـ”البناءة”، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الهدوء العسكري الحذر.

في المقابل، صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته، ملوحاً بإمكانية استئناف حرب واسعة ضد إيران إذا فشلت المساعي السياسية أو شهدت المنطقة أي تصعيد جديد، مع تأكيد استمرار الاتصالات الدبلوماسية في الوقت نفسه.

كما تواصل إسرائيل رفع درجة التأهب تحسباً لأي تطورات قد تؤدي إلى تجدد المواجهات.

وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة دولية مكثفة، إذ يترقب المجتمع الدولي نتائج الاتصالات الجارية لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة قد تهدد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي، خاصة مع استمرار حساسية الأوضاع في الخليج ومضيق هرمز.



