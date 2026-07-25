على أنغام المريلة الكحلي.. أب يخطف القلوب برقصة مؤثرة بحفل زفاف ابنته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو مؤثرًا لأب وهو يرقص مع ابنته في ليلة زفافها على أنغام أغنية "المريلة الكحلي" للفنان محمد منير، في مشهد حظي بتفاعل واسع بين المستخدمين.

وأظهر الفيديو الأب وهو يشارك ابنته لحظات مميزة من الفرح، وسط أجواء مليئة بالمشاعر والسعادة، حيث رقص معها بابتسامة عفوية لاقت إعجاب الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصد المقطع آلاف المشاهدات والتفاعلات، إذ أشاد الكثيرون بالعلاقة الدافئة التي جمعت الأب بابنته، معتبرين أن المشهد جسّد مشاعر الفخر والفرحة التي يعيشها الآباء في يوم زفاف بناتهم.