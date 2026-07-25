ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الرطوبة

تشهد الأجواء خلال هذه الفترة تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة، بالتزامن مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وهو ما ينعكس على الإحساس الفعلي بحرارة الطقس في مختلف أنحاء الجمهورية.

استمرار ارتفاع نسب الرطوبة

ورغم الانخفاض النسبي الذي شهدته درجات الحرارة خلال الساعات الماضية، فإن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تؤكد أن هذا التحسن لن يستمر طويلًا، إذ تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع بشكل مؤقت، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بالحرارة، خاصة في القاهرة والمحافظات الساحلية، مما يستدعي توخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تعرضت خلال الأسبوع الماضي لموجة شديدة الحرارة صاحبتها زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة مقارنة بالقيم المسجلة فعليًا.

درجة الحرارة العظمى

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية، أن ذروة الموجة الحارة سُجلت يوم الخميس الماضي، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى نحو 40 درجة مئوية، قبل أن تنخفض مؤقتًا إلى 36 درجة خلال اليوم التالي، في تحسن نسبي للأحوال الجوية.

التقلبات الطبيعية

وأضافت أن هذا الانخفاض لن يستمر، إذ تشهد البلاد ارتفاعًا مؤقتًا جديدًا في درجات الحرارة، لتصل العظمى إلى نحو 39 درجة مئوية، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار التقلبات الطبيعية التي تشهدها الحالة الجوية خلال الفترة الحالية.

الإحساس بحرارة الطقس

وأشارت إلى أن الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد قادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تصل إلى نحو 95% في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما تسجل قرابة 85% في القاهرة الكبرى، الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة المحسوسة

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المحسوسة تتجاوز القيم المعلنة، إذ تصل في القاهرة إلى نحو 41 درجة مئوية، بينما ترتفع في محافظات جنوب الصعيد لتلامس 44 درجة، نتيجة تأثير الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة.

التعرض المباشر لأشعة الشمس

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، خاصة في ظل استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال الأيام المقبلة.