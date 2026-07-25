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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرارة تصل إلى 41 درجة..الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 25 يوليو 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 25 يوليو 2026 ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة نهارًا، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس وفقًا لما رصده برنامج صباح البلد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة والمحسوسة اليوم

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، ما يسهم في تلطيف الأجواء ليلًا، لكنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأجزاء من الصحراء الغربية.

كما تنشط الرياح على عدد من الشواطئ، منها السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد ودمياط والعريش، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

درجات الحرارة في عدد من المحافظات

القاهرة: 39 للعظمى و25 للصغرى.

الإسكندرية: 34 للعظمى و23 للصغرى.

مطروح: 30 للعظمى و24 للصغرى.

بورسعيد: 35 للعظمى و26 للصغرى.

السويس: 39 للعظمى و23 للصغرى.

شرم الشيخ: 40 للعظمى و30 للصغرى.

الغردقة: 39 للعظمى و29 للصغرى.

الفيوم: 41 للعظمى و24 للصغرى.

أسيوط: 42 للعظمى و26 للصغرى.

سوهاج: 42 للعظمى و27 للصغرى.

الأقصر: 43 للعظمى و28 للصغرى.

أسوان: 43 للعظمى و30 للصغرى.

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